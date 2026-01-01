Día invernal en occidente y centro

El Instituto de Meteorología informa que hoy amanecerá con poca nubosidad en gran parte del país, excepto en zonas de la costa norte, donde estará parcialmente nublado. Desde el final de la mañana estará parcialmente nublado en todo el territorio con escasas lluvias.

En la tarde las temperaturas máximas estarán entre 20 y 23 grados Celsius en la mitad occidental, con valores inferiores hacia zonas de la costa norte. En el resto del territorio estarán entre 24 y 27 grados Celsius, superiores en el sur oriental. En la noche las temperaturas estarán entre 13 y 16 grados Celsius desde Pinar del Río hasta Sancti Spíritus, siendo inferiores hacia zonas del interior y llegando hasta 19 grados Celsius en el resto del territorio.

Los vientos serán de región norte con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora con rachas superiores en localidades de la costa norte. En el resto del archipiélago serán variables débiles.

La mar estará tranquila en la costa norte central, habrá poco oleaje en el litoral sur y oleaje en la costa norte occidental y oriental.

