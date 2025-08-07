Cuba

Cuba participa en taller de OMS sobre medicamentos herbarios

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Cuba #Medicamentos herbarios #OMS

Expertos cubanos participan en el taller de la Organización Mundial de la Salud sobre cooperación regulatoria internacional para medicamentos herbarios en Ghaziabad, India, precisó Prensa Latina.

El evento se desarrolla hasta el viernes con la participación de especialistas de Bután, Brunéi, Ghana, Indonesia, Japón, Nepal, Paraguay, Polonia, Sri Lanka, Uganda y Zimbabwe.

Brasil, Egipto y Estados Unidos se unen de manera virtual a este taller organizado por el Ministerio de Ayush de India.

El objetivo principal es fortalecer la capacidad de regulación de medicamentos herbarios a nivel internacional.

El taller sirve como plataforma para la cooperación internacional y el intercambio técnico en materia de medicina tradicional.

Los participantes analizarán aspectos de seguridad, regulación, eficacia y uso previsto de los medicamentos herbarios en grupos de trabajo.

Recibirán capacitación práctica en identificación de medicamentos herbarios, análisis de metales pesados y quimioperfiles.

Se presentará el Programa Ayush Suraksha destinado a fortalecer la vigilancia de la seguridad de los medicamentos tradicionales.

Los delegados visitarán el Instituto Nacional de Medicina Unani en Ghaziabad y el Instituto Panindio de Ayurveda en Nueva Delhi.

Con la participación de autoridades reguladoras y expertos de todos los continentes, se espera contribuir a la armonización de estándares globales. (ALH)

Tomado de ACN

Post Views: 44

By Redacción TV Yumurí

Entradas relacionadas

Cuba

Destaca Primer Ministro participación en plataforma Soberanía

Redacción TV Yumurí
Cuba

Instalarán sistemas de baterías para estabilizar parques solares

Redacción TV Yumurí
Cuba

Incremento de pensiones entra en vigor el 1 de septiembre, con pagos adelantados desde el 20 de agosto

Redacción TV Yumurí

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Cuba

Cuba participa en taller de OMS sobre medicamentos herbarios

Matanzas

Continúan acciones para controlar situación epidemiológica

Mundo

Bajo control situación en frontera Camboya-Tailandia

Ciencia

Critican en Australia contenidos de empresas tecnológicas