Cobertura especial: homenaje póstumo a combatientes cubanos caídos en cumplimiento del deber en la República Bolivariana de Venezuela (+15 de enero)

Al amanecer de este jueves, arribó la aeronave que trasladó los restos mortales de los 32 cubanos caídos en Venezuela el pasado 3 de enero, en el cumplimiento de su deber. El pueblo de Cuba les rendirá homenaje, hoy en La Habana y mañana en las demás provincias y municipios.

9: 15 Cuba despide a sus 32 héroes caídos en solemne cortejo fúnebre

La caravana fúnebre que traslada los restos de los 32 combatientes caídos en Venezuela avanza, desde primeras horas de este jueves, por la Avenida Rancho Boyeros hacia el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. El cortejo, compuesto por seis vehículos militares, se desplaza en un ambiente de silencio, disciplina y profundo respeto.

A ambos lados de la avenida, cientos de cubanos se han congregado para rendir homenaje. El público, desde las aceras, observa en pie, despidiendo con la mano o con el saludo militar, en un gesto colectivo de despedida digna y compartida. Banderas nacionales y una presencia contenida predominan en este recorrido que se ha convertido en un tributo popular.

El traslado constituye un momento central del homenaje. Una vez en la sede del Ministerio, los restos quedarán expuestos para que, hasta las 6:00 de la tarde, la población pueda acudir a presentar sus respetos en un ambiente de recogimiento, despidiendo así a quienes cumplieron con su deber y regresan definitivamente a la Patria.

9: 05 Preside Raúl el primer homenaje en el Aeropuerto Internacional José Martí

Encabezado por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Líder al Frente de la Revolución Cubana, y por el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se realiza el Primer Homenaje a los Héroes Caídos en el Areopuerto José Martí.Cuba honra y recibe los restos mortales de los 32 combatientes asesinados por EE.UU. en la agresión a Venezuela.

Las palabras de la ceremonia fueron pronunciadas por el ministro del Interior Lázaro Alfredo Álvarez Casas, quien afirmó que los combatientes “cayeron lejos de su hogar, pero no de su deber”, y subrayó que al recibir sus restos mortales Cuba renueva ante ellos su lealtad a la Patria y a la unidad de América Latina.

«Los recibimos con profundo orgullo y eterno compromiso, porque sabemos que la muerte no derrota a quienes caen con el fusil en la mano defendiendo una causa justa», expresó.

Álvarez Casas señaló que los caídos «son una nueva luz que nos refuerza, nos enaltece y nos compromete», y precisó que la bandera que los cubre no representa una ausencia. «Traen consigo el ejemplo de la entrega, el valor y la fidelidad», dijo, al evocar las horas difíciles de la madrugada del 3 de enero, cuando —recordó— los combatientes cubanos estuvieron allí, fieles al legado del internacionalismo que ha marcado cada etapa de la Revolución.

Álvarez Casas afirmó que Venezuela no fue para ellos una patria distante, sino un espacio donde se entrelazan Martí y Bolívar, Chávez y Fidel. «Cayeron combatiendo y ascendieron para siempre a la historia», sostuvo, al tiempo que ratificó que Cuba no claudica, aun cuando defender la dignidad implique pagar un alto precio. «Nuestros combatientes lucharon con el mismo ímpetu que los mambises y los rebeldes», añadió.

El ministro destacó que los compañeros fueron recibidos «con el orgullo de saber que pelearon hasta la última bala y ofrendaron su vida en el cumplimiento de la misión encomendada».

Álvarez Casas recordó que detrás de cada nombre hay rostros y familias, padres, hijos, esposos y hermanos que hoy sufren una pérdida irreparable. En ese contexto, hizo suyas las palabras de Fidel Castro: «No podemos decir que el dolor se comparte; el dolor se multiplica».

Finalmente, expresó que la Patria se yergue ante ellos con respeto y gratitud. «Sus muertos son nuestros muertos», afirmó, y sostuvo que si algo ha demostrado esta dolorosa página de la historia es que el imperialismo podrá tener armas más sofisticadas, «pero hay algo que jamás podrá comprar: la dignidad del pueblo cubano».

Tras la ceremonia militar comienza el trasaldo de las honras fúnebres hasta la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas, donde se realizará el homenaje póstumo con participación del pueblo a partir de las 10 am.

9: 00 Pueblo cubano rinde sentido homenaje a los combatientes caídos

8: 30 En la Patria los restos mortales de nuestros héroes

Al amanecer de este jueves, arribó la aeronave que trasladó los restos mortales de los 32 cubanos caídos en Venezuela el pasado 3 de enero, en el cumplimiento de su deber. El pueblo de Cuba les rendirá homenaje, hoy en La Habana y mañana en las demás provincias y municipios, informó el Canal Caribe.pueblo cubano rinde sentido homenaje a los combatientes caídos.

Juventud Rebelde

Post Views: 1