Análisis con razones: dos preguntas claves sobre el ataque en Villa Clara

Mientras las autoridades investigan lo ocurrido en cayo Falcones, en el ecosistema digital ya brotan las primeras campañas de desinformación. Algunas plataformas anticubanas intentan vender la idea de que este incidente sería un «desvío de atención» del gobierno cubano.

PRIMERA PREGUNTA: ¿POR QUÉ UNA LANCHA ARMADA VIOLA AGUAS TERRITORIALES CUBANAS?

Para responder hay que ir al derecho internacional. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), de la cual Cuba es firmante, establece claramente que las aguas territoriales se extienden hasta 12 millas náuticas desde la línea de base costera. Dentro de ese espacio, el Estado ribereño ejerce soberanía plena.

El artículo 19 de la CONVEMAR es muy específico: el paso de una embarcación extranjera es «inocente» siempre que no sea «perjudicial para la paz, el buen orden o la seguridad» del Estado. ¿Abrir fuego contra una patrulla fronteriza? Eso no es paso inocente. Es un acto de agresión.

La legislación cubana faculta a las Tropas Guardafronteras para interceptar, inspeccionar y, en caso de resistencia armada, repeler la agresión en defensa de la soberanía.

Conclusión legal: La lancha con matrícula FL7726SH no violó aguas territoriales por accidente. Violó porque alguien decidió hacerlo. Y cuando los guardafronteras cumplieron su deber, los recibieron a tiros.

SEGUNDA PREGUNTA: ¿QUÉ SIGNIFICA ESTE HECHO EN MEDIO DEL RECRUDECIMIENTO DEL BLOQUEO?

Analicemos esa matriz de desinformación con datos:

1. El «desvío de atención»: ¿Desviar la atención de qué? ¿De las 243 medidas de Biden aún vigentes? ¿De la inclusión de Cuba en la espuria lista de países patrocinadores del terrorismo? Si algo ha hecho el gobierno cubano en los últimos años es denunciar el bloqueo sistemáticamente. No necesita inventar un ataque para hablar de lo que ya es una crisis humanitaria provocada.

2. La gran pregunta incómoda: Si la lancha salió desde Florida (de allí es su matrícula), ¿cómo es posible que haya zarpado impunemente desde territorio estadounidense? ¿Dónde estaba la Guardia Costera de EE.UU.? ¿Por qué no se impidió la salida de una embarcación que luego cometería un acto de agresión?

LA ESTRATEGIA ES CLARA:

Siembran la confusión para que, cuando salgan más pruebas, ya hayan logrado que una parte de la audiencia desconfíe. Es la misma táctica de siempre: desacreditar al mensajero para que el mensaje pierda fuerza.

Pero los hechos son tozudos: hay un comunicado oficial del MININT, hay cinco combatientes cubanos que vivieron el ataque, hay un comandante herido, hay cuatro agresores abatidos y seis detenidos.

Mientras tanto, la pregunta que nadie en Miami quiere hacerse: ¿Quién armó esa lancha? ¿Quién la envió? ¿Y por qué salió impune de Estados Unidos?

Seguiremos investigando.

