Actualización sobre los servicios de transporte

En las condiciones actuales, marcadas por las limitaciones con el abastecimiento de combustibles, los principales servicios de transporte público de pasajeros y cargas se ajustan. Les relacionamos una breve actualización de los ajustes a los principales servicios que comenzaron a entrar en vigor a partir de las 12 de la noche de ayer viernes.

A nivel nacional

1- Se mantienen las operaciones en los puertos y aeropuertos, incluyendo el control de tránsito aéreo y la navegación, así como las extracciones y traslado de las mercancías desde esos recintos hasta los distintos territorios.

2- Se mantienen las transportaciones de los colaboradores que arriben o salgan del país.

3- Se ajusta la programación de la Empresa de Ómnibus Nacionales a solo una salida diaria entre La Habana y las cabeceras provinciales y Manzanillo. En el caso de Pinar del Río se mantienen dos salidas diarias y a Baracoa que operará días alternos en ambos casos desde La Habana. El resto de las salidas se suspenden. En la infografía los detalles de las salidas que se mantienen.

4- Se extiende de cuatro, a ocho días, la frecuencia de salida de los trenes nacionales del ferrocarril, se extenderá de cuatro a ocho días la frecuencia de salida a los destinos previstos: Bayamo/Manzanillo, Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo. Se suspende el resto de los servicios locales e interprovinciales del Ferrocarril. En la infografía se muestran los servicios que se mantienen.

5- Se mantienen los servicios intermodales del Ferrocarril, previstos con ómnibus, entre Guantánamo y Baracoa, entre Manzanillo y Niquero y entre Manzanillo y Pilón, ajustados los horarios a las salidas de los trenes nacionales.

6- Se garantiza la transportación de pasajeros y cargas entre Batabanó y Gerona. Se ajusta el servicio a dos salidas semanales del Ferry Perseverancia, los martes y sábado. Se mantiene el servicio intermodal entre La Habana y Batabanó, ajustado a los días de la transportación marítima.

7- Se habilitará en las salidas de los sábados, el servicio intermodal entre Batabanó y Pinar del Río, y entre Batabanó y Santiago de Cuba.

8- Se suspende el servicio actual de las Listas de Espera. Las terminales de Última Hora no prestarán servicios.

9- Los pasajeros con boletos adquiridos para trasladarse por ómnibus, ferrocarril o por vía marítima, cuyas salidas fueron suspendidas, pueden gestionar el reintegro del 100% del importe del pasaje en las oficinas más cercanas de la Agencia de Pasaje Viajero hasta 30 días después de la fecha que aparece en el boleto.

10- Se suspenden todas las transportaciones de fletes relacionadas con eventos y actividades nacionales.

11- Se asegurarán los traslados de profesores y estudiantes que se decidan desconcentrar en el sistema de educación del país.

A nivel local

1- Se ajustan las transportaciones en función de la salud, educación y otras prioridades de los territorios.

2- Todos los servicios de Medibús que realizan las empresas del Grupo Empresarial Automotor (GEA) se mantienen.

3- Los servicios de transportación pública se realizarán según las disponibilidades, a partir de las prioridades que definan las autoridades territoriales. Los delegados de Transporte serán los encargados de centrar estas labores y de informar debidamente a la población la situación de los servicios.

4- Se aprovecharán los medios de transporte eléctricos que existan en los territorios para las transportaciones principales de medicamentos, pacientes con altas médicas, entre otras actividades de pasajeros y cargas.

5- Los triciclos eléctricos mantendrán sus servicios; pero podrán ser ajustados según las prioridades de los territorios, siempre garantizando el cumplimiento de las normas técnicas y el estacionamiento diario en las bases.

6- Este programa continúa con nuevos triciclos y con el montaje de estaciones de carga con paneles solares fotovoltaicos. Se conciliarán los tráficos con los operadores privados de triciclos eléctricos.

7- Se habilitarán nuevos puntos de embarque y se reforzarán los existentes con inspectores y funcionarios, para la optimización del uso de los medios que se mantengan transitando.

En próximas publicaciones abundaremos en modificaciones por las mismas causas a otros servicios de transporte, incluyendo los de carácter urbano.

Eduardo Rodríguez Dávila, Ministro de Transporte, Perfil de Facebook

