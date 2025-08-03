Cuba Destacados

Accidente en carretera Bayamo-Tunas deja saldo de dos fallecidos y 27 heridos

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #accidente #Accidente de Tránsito #Cuba #Fotografía #Granma

Dos fallecidos ( uno en el lugar de los hechos y otro en el Hospital) y 27 lesionados (uno de ellos menor de edad) es el saldo preliminar de un lamentable accidente masivo de tránsito, ocurrido en la madrugada de este domingo en el tramo conocido como kilómetro 727, de la carretera Bayamo – Tunas, en la provincia de Granma.

Tras activarse el sistema de urgencias médicas, los afectados fueron remitidos al Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes, de Bayamo.

Las condiciones para la atención especializada de los lesionados están garantizadas, con el personal médico y recursos necesarios disponibles, de acuerdo a información brindada por el Doctor Adonis Frómeta Guerra, Director General del Hospital C.M. de Céspedes.

Frómeta Guerra precisó además que del total de lesionados, 6 son intervenidos quirúrgicamente.

La Primera Secretaria del Partido en territorio granmense, Yudelkis Ortiz Barceló y la Gobernadora Yanetsy Terry Gutiérrez, acudieron de inmediato al lugar de los hechos y se interesaron por la atención y evolución de los lesionados.

El suceso ocurrió cuando el chofer del ómnibus arrendado, perteneciente al Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Biocufarma, que cubría la ruta Habana- Santiago de Cuba, pierde el control y termina impactando contra un obstáculo fijo.

Fuerzas conjuntas del Ministerio del Interior investigan las causas de tan lamentable accidente.
Fallecidos en el accidente:
Aracelis Torres Almarales, de 60 años de edad.
Ismael Gómez de la Masa Areces, de 51 años de edad.

(Tomado de Cubadebate)

Post Views: 267

By Redacción TV Yumurí

Entradas relacionadas

Cultura Destacados

En producción nueva telenovela cubana “Ojo de Agua»

Lyl Jiménez Rodríguez
Cuba

Cuba participa en taller de OMS sobre medicamentos herbarios

Redacción TV Yumurí
Destacados Matanzas

Un saldo de tres lesionados deja accidente ferroviario en Matanzas

Karel Ricardo Roque

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Deportes

Cocodrilos muerden a Leones en tope de preparación «

Cultura Destacados

En producción nueva telenovela cubana “Ojo de Agua»

Matanzas tvyumuri

Homenaje a la Escuela Normal de Kindergarten de La Habana

Cuba

Cuba participa en taller de OMS sobre medicamentos herbarios