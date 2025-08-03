Accidente en carretera Bayamo-Tunas deja saldo de dos fallecidos y 27 heridos

Dos fallecidos ( uno en el lugar de los hechos y otro en el Hospital) y 27 lesionados (uno de ellos menor de edad) es el saldo preliminar de un lamentable accidente masivo de tránsito, ocurrido en la madrugada de este domingo en el tramo conocido como kilómetro 727, de la carretera Bayamo – Tunas, en la provincia de Granma.



Tras activarse el sistema de urgencias médicas, los afectados fueron remitidos al Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes, de Bayamo.

Las condiciones para la atención especializada de los lesionados están garantizadas, con el personal médico y recursos necesarios disponibles, de acuerdo a información brindada por el Doctor Adonis Frómeta Guerra, Director General del Hospital C.M. de Céspedes.



Frómeta Guerra precisó además que del total de lesionados, 6 son intervenidos quirúrgicamente.

La Primera Secretaria del Partido en territorio granmense, Yudelkis Ortiz Barceló y la Gobernadora Yanetsy Terry Gutiérrez, acudieron de inmediato al lugar de los hechos y se interesaron por la atención y evolución de los lesionados.



El suceso ocurrió cuando el chofer del ómnibus arrendado, perteneciente al Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Biocufarma, que cubría la ruta Habana- Santiago de Cuba, pierde el control y termina impactando contra un obstáculo fijo.

Fuerzas conjuntas del Ministerio del Interior investigan las causas de tan lamentable accidente.

Fallecidos en el accidente:

Aracelis Torres Almarales, de 60 años de edad.

Ismael Gómez de la Masa Areces, de 51 años de edad.

(Tomado de Cubadebate)

