Ciencia Destacados

Sesionará IV Congreso Biomanufacturing 2025

Por Amanda Pérez Aguerrebere 0 Comentario #Biomanufacturing 2025 #Cuba #Hotel Iberostar Selection Varadero #Inteligencia artificial #Matanzas #Procesos #TV Yumurí

El IV Congreso Internacional sobre Fabricación de Productos Biotecnológicos y Asuntos Regulatorios (Biomanufacturing 2025) tendrá lugar desde el 21 al 27 de septiembre en el Hotel Iberostar Selection Varadero. 

En el evento se presentarán conferencias científicas sobre fabricación, control de calidad, validación de procesos y técnicas analíticas, regulación de productos biofarmacéuticos, automatización de procesos y nuevas tendencias en biotecnologías basadas en Inteligencia Artificial (IA) lo cual será una oportunidad para la actualización sobre tendencias actuales.

El Congreso reunirá a fabricantes, ingenieros de automatización de procesos, investigadores, proveedores de materiales y reactivos, personal de control y garantía de calidad, entre otros asistentes.

Biomanufacturing 2025 pretende ampliar los conocimientos sobre cómo se ha revolucionado la industria de fabricación de productos biotecnológicos para aumentar su impacto en el futuro de la eficiencia de los procesos, en el medioambiente y la vida de los pacientes.

Tecnologías actuales de fabricación, control de la calidad y cumplimiento de la normativa, herramientas para la predicción de la estabilidad de productos bioterapéuticos, vacunas y de diagnóstico, la transferencia tecnológica y proteínas recombinantes para ofrecer mayor productividad, flexibilidad de fabricación y reducción de riesgos, son algunos de los temas en convocatoria.

 

Post Views: 99

By Amanda Pérez Aguerrebere

Entradas relacionadas

Cultura Destacados

Primera noche de la quinta edición del Festival Varadero Josone Rumba Jazz and Son

Daniela Pujol Pérez
Cultura Destacados

Timbalaye, un encuentro para celebrar la tradición 

Jessica Mesa Duarte
Destacados Matanzas

El sabio en su patria: un poema de Luisa Pérez de Zambrana

Luis Ernesto Martínez González

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Cultura Destacados

Primera noche de la quinta edición del Festival Varadero Josone Rumba Jazz and Son

Cultura Destacados

Timbalaye, un encuentro para celebrar la tradición 

Ciencia Destacados

Sesionará IV Congreso Biomanufacturing 2025

Destacados Matanzas

El sabio en su patria: un poema de Luisa Pérez de Zambrana