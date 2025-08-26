Sesionará IV Congreso Biomanufacturing 2025

El IV Congreso Internacional sobre Fabricación de Productos Biotecnológicos y Asuntos Regulatorios (Biomanufacturing 2025) tendrá lugar desde el 21 al 27 de septiembre en el Hotel Iberostar Selection Varadero.

En el evento se presentarán conferencias científicas sobre fabricación, control de calidad, validación de procesos y técnicas analíticas, regulación de productos biofarmacéuticos, automatización de procesos y nuevas tendencias en biotecnologías basadas en Inteligencia Artificial (IA) lo cual será una oportunidad para la actualización sobre tendencias actuales.

El Congreso reunirá a fabricantes, ingenieros de automatización de procesos, investigadores, proveedores de materiales y reactivos, personal de control y garantía de calidad, entre otros asistentes.

Biomanufacturing 2025 pretende ampliar los conocimientos sobre cómo se ha revolucionado la industria de fabricación de productos biotecnológicos para aumentar su impacto en el futuro de la eficiencia de los procesos, en el medioambiente y la vida de los pacientes.

Tecnologías actuales de fabricación, control de la calidad y cumplimiento de la normativa, herramientas para la predicción de la estabilidad de productos bioterapéuticos, vacunas y de diagnóstico, la transferencia tecnológica y proteínas recombinantes para ofrecer mayor productividad, flexibilidad de fabricación y reducción de riesgos, son algunos de los temas en convocatoria.

