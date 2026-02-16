Segurmática arriba a 31 años como referente de la ciberseguridad en Cuba

La Empresa de Consultoría y Seguridad Informática Segurmática arriba a 31 años de creada este 16 de febrero con una cartera de productos y servicios orientados a la protección de sistemas informáticos en Cuba, en consonancia con la estrategia del país de fortalecer la ciberseguridad por la transversalidad de esta en las políticas de transformación digital.

Fundada en 1995 por resoluciones del Ministerio de Economía y Planificación y del entonces Ministerio de la Industria Sidero Mecánica (SIME), la entidad forma parte de la OSDE Grupo Empresarial de Informática y las Comunicaciones (GEIC), que agrupa a empresas del sector tecnológico en Cuba.

Desde sus inicios, Segurmática ha trabajado en el desarrollo de soluciones orientadas a la seguridad informática y a la protección del ciberespacio nacional, insertado en el proceso de informatización y transformación digital que lleva a cabo el país desde hace algunos años.

Actualmente dispone de productos para sistemas operativos Windows, Linux y Android y entre sus principales desarrollos figura el antivirus nacional que incorpora funcionalidades para la detección y eliminación de programas malignos, con ajustes a las características del entorno digital cubano.

Además de sus productos, Segurmática ofrece servicios de consultoría especializada y asesoramiento técnico en materia de seguridad informática.

Como parte de las acciones por su aniversario 31, la empresa anunció un descuento del 20 por ciento en sus productos en línea del 12 al 27 de febrero de 2026, así como la realización de un sorteo para clientes.

Segurmática reafirmó su proyección de continuidad y actualización tecnológica, en consonancia con las prioridades nacionales en materia de informatización, ciberseguridad y soberanía tecnológica.

Susana Antón Rodríguez/ Juventud Técnica

Post Views: 1