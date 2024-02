Muestran primera imagen de la serie animada de Among Us

Innersloth mostró la primera imagen de la muy esperada serie animada de Among Us, ofreciendo a los fanáticos una visión familiar del programa.

La primera imagen, como se ve en la publicación en la cuenta oficial de Among Us en la red social X, muestra la cafetería del mapa original de Among Us, Skeld. En la foto hay pizza y platos esparcidos sobre las mesas, junto con algunos globos y una pancarta cubierta de sangre que muestra visiblemente las palabras “Estamos muertos”.

La serie animada de Among Us se anunció por primera vez en junio pasado y se informó que el desarrollador estaba involucrado en el proyecto, con el escritor de Regular Show y artista de guiones gráficos Owen Dennis encabezando el proyecto. Titmouse, el estudio detrás de series animadas como Big Mouth y Star Trek: Lower Decks, tiene la tarea de animar la serie.

Si bien todavía falta mucho por saber, como la premisa del programa, si se parece en algo a los juegos, será una serie de suspenso con el engaño social y la comedia desempeñando papeles importantes en la historia.

Among Us se lanzó por primera vez en 2018, pero su popularidad aumentó en 2020 debido a la pandemia de la COVID-19. Debido al aumento inesperado a su favor, Innersloth canceló la secuela y se centró en el soporte posterior al lanzamiento del juego original.

Tras la cancelación de la secuela, Innersloth lanzó nuevas funciones, como el modo Hide ‘n Seek y nuevos mapas, incluido el dirigible. Among Us también se ha adaptado a los cascos de realidad virtual, incluido el Meta Quest.

Tomado de Canal USB