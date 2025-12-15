India con afectaciones a la salud por contaminación

Accidentes de tránsito, interrupciones del servicio aéreo e incremento de enfermedades respiratorias, se reportan hoy en India debido a una densa capa de smog que cubre Nueva Delhi y parte del norte del país.

El Índice de Calidad del Aire (ICA) en Delhi se mantuvo en la categoría «Grave», registrando 452 en el amanecer de este lunes, según la Junta Central de Control de la Contaminación (CPCB).

Los residentes se quejaron de falta de aire, informaron de baja visibilidad y expresaron su preocupación por los accidentes debido a la espesa niebla que cubre la ciudad.

Debido a esas condiciones, este fin de semana, entre 35 y 40 vehículos, incluyendo camiones y autobuses, se vieron involucrados en una colisión múltiple masiva en una autopista del distrito de Rohtak, en Haryana.

Por otra parte, la Autoridad de Aeropuertos de India instó a los pasajeros a verificar el estado de sus vuelos para evitar periodos prolongados de espera por retrasos o cancelaciones.

Las condiciones de niebla densa prevalecen en Delhi y varios aeropuertos en el norte de India, lo que provoca una reducción de la visibilidad y posibles interrupciones de los vuelos, señaló la fuente oficial en su cuenta en X.

Ante este empeoramiento, la Comisión para la Gestión de la Calidad del Aire ha tomado diversas medidas para prevenir un mayor deterioro de la situación como la prohibición de la entrada de vehículos pesados procedentes de otros estados a Delhi y la paralización de las construcciones.

También ordenó a los gobiernos de Delhi y de los territorios capitalinos adyacentes el aplazamiento de las competiciones deportivas presenciales programadas para este mes y solicitó la suspensión de dichas actividades al aire libre en escuelas e instituciones educativas y organismos.

De igual modo, señaló que los centros docentes deben impartir clases en modalidad híbrida para los alumnos de hasta noveno y undécimo grado e hizo hincapié en la necesidad de reforzar las medidas sobre el terreno, realizar barridos mecánicos periódicos, gestionar adecuadamente el polvo recogido, mantener los arcenes de las carreteras y desplegar sistemas de riego o supresión de polvo en todos los tramos. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

Post Views: 2