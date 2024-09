Huawei presentará su plegable triple 

Septiembre empieza fuerte. No solo porque nos encontramos a las puertas del IFA de Berlín, sino porque la semana que viene tendrá lugar uno de los eventos más importantes del mundo de la tecnología: la Keynote de Apple en la que presentarán los nuevos iPhone 16.

Es uno de los eventos más seguidos en todo el mundo y raro es que ese día se programe otra presentación. Pues no es ese mismo día exactamente, pero Huawei nos ha citado horas más tarde para presentar su próxima gran apuesta: su plegable triple.

Una “regla no escrita”. Los eventos de Apple en general y las presentaciones de los iPhone en particular son difíciles de contraprogramar. Prensa, usuarios y aficionados solo tienen dos ojos y dos manos y seguir dos eventos a la vez no solo es improbable, sino agotador. Si a un usuario le das a elegir entre seguir una presentación cualquiera o una de Apple, lo más probable es que decida seguir la de Apple. Eso tiene un impacto evidente en términos de repercusión del anuncio.

Hay precedentes, de hecho. OnePlus con su OnePlus 6T. A pesar de haber anunciado el 8 de octubre de 2018 que su OnePlus 6T se presentaría el 30 de octubre, OnePlus se vio obligada a adelantar la fecha un día. ¿Por qué? Porque Apple anunció el 18 de octubre un evento de iPads y Mac para el 30 de octubre. En palabras de Pete Lau, fundador de OnePlus:

Un día no, unas horas. La presentación de los iPhone 16 tendrá lugar el 9 de septiembre a las 19:00, hora peninsular española. Si es como otros años, cabe esperar que para las 20:00-20:30 haya terminado. Huawei, por su parte, presentará su plegable triple el 10 de septiembre a las 8:30, hora peninsular española.

Es una diferencia de horas y dice mucho de Huawei, que tiene entre manos un anuncio importante. Al fin y al cabo, los plegables triples (tres zonas de pantalla, dos pliegues) son el siguiente paso natural de los plegables. En cualquier caso, el 10 de septiembre también es una fecha arriesgada, en tanto que los iPhone 16 seguirán siendo objeto de análisis y comentarios tanto en prensa como en redes sociales.

Un día no, unas horas. La presentación de los iPhone 16 tendrá lugar el 9 de septiembre a las 19:00, hora peninsular española. Si es como otros años, cabe esperar que para las 20:00-20:30 haya terminado. Huawei, por su parte, presentará su plegable triple el 10 de septiembre a las 8:30, hora peninsular española.

Es una diferencia de horas y dice mucho de Huawei, que tiene entre manos un anuncio importante. Al fin y al cabo, los plegables triples (tres zonas de pantalla, dos pliegues) son el siguiente paso natural de los plegables. En cualquier caso, el 10 de septiembre también es una fecha arriesgada, en tanto que los iPhone 16 seguirán siendo objeto de análisis y comentarios tanto en prensa como en redes sociales. (ALH)

Tomado de Cubadebate