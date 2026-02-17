En línea Atlas Interactivo de Visualización de Escenarios Climáticos

El Instituto de Meteorología de Cuba pone a disposición de diferentes actores del país el Atlas Interactivo de Visualización de Escenarios Climáticos, de manera especial para ser utilizada en la planificación de los planes de desarrollo económico de los organismos y de los propios territorios.

La útil herramienta se presenta en dos versiones, una aplicación de escritorio, descargable e instalable en sistemas Windows o Linux, y una página web con funcionalidades equivalentes y representa un avance significativo en la accesibilidad de la información climática para Cuba y la visualización de las proyecciones climáticas futuras

Aunque presenta las limitaciones propias de este tipo de herramienta, proporciona una plataforma robusta y científica para el análisis de escenarios climáticos y está dirigida a investigadores, planificadores y tomadores de decisiones.

Los resultados deben interpretarse considerando siempre la incertidumbre inherente a las proyecciones climáticas y debe utilizarse como una guía informada para la planificación adaptativa y la evaluación de riesgos, no como predicciones deterministas del futuro.

El cambio climático constituye uno de los desafíos ambientales, económicos y sociales más urgentes para Cuba y en respuesta, el gobierno cubano ha establecido como prioridad nacional el Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático, denominado «Tarea Vida», cuyo objetivo principal es proteger la vida humana y garantizar su calidad ante un clima cambiante, mediante la integración de todos los sectores económicos y sociales.

La adaptación efectiva a los impactos climáticos requiere información accesible y científicamente robusta, por ello, la disponibilidad de proyecciones climáticas para Cuba es fundamental para evaluar impactos potenciales y diseñar estrategias de adaptación.

El Atlas Interactivo incluye un sistema completo de exportación que permite guardar, compartir y reutilizar los resultados en diversos formatos y contextos.

Los botones de descarga, ubicados estratégicamente en el Panel de Control facilitan la preservación y difusión de los análisis realizados.

Esta capacidad de exportación versátil asegura que los resultados del Atlas puedan integrarse eficientemente en flujos de trabajo científicos, procesos de planificación institucional y materiales educativos o comunicativos.

Se puede acceder desde esta dirección http://modelos.insmet.cu/atlas/ y es importante consultar la guía del usuario para aprovechar todas sus potencialidades

http://modelos.insmet.cu/atlas/web/docs/guia_para_usuarios.pdf

CITMA/ RedCien

