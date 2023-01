Para que dure la batería de tu celular

Existe una serie de prácticas que dañan la batería y que podrías estar haciendo sin darte cuenta, así que a continuación vas a conocerlas para que puedas ponerle fin de una vez por todas o al menos intentar ir reduciendo las veces que las llevas a cabo para que la batería dure más.

Son muchas las personas que no cuidan las baterías de sus móviles, bien porque no saben cómo hacerlo o porque directamente no le prestan atención porque alargar la vida útil de la batería para algunos no es tarea sencilla ya que deben estar pendiente de diversas cosas.

Sin embargo, una vez pones en práctica una serie de cuestiones, con el paso del tiempo te irás adaptando a esas nuevas costumbres con la que protegerás tu batería para que funcione durante más tiempo y tarde menos en dañarse, con lo que también podrás ahorrar dinero.

Cargar siempre al 100%

Acaba con la costumbre de cargar siempre la batería al 100% de su capacidad, no es bueno para la batería porque así se deteriorará antes. Eso es así porque cada vez que llegas al máximo se completa un ciclo y la salud de la batería puede comenzar a notarse antes.

Aunque no lo sepas, mejor es mantener siempre la batería con una horquilla de entre el 20% y 80-85%, al superar esta última cifra estarás como forzando la batería, lo mismo que si no la bajas del 20% y no cargas el teléfono con ese porcentaje.

Eso no quiere decir que nunca debas llegar al 100%, puedes hacerlo en alguna ocasión para calibrarla, pero evítalo en la medida de lo posible. Mejor haz cargas cortas de pocos minutos para mantener un porcentaje de batería más o menos estables que no supere el 80-85%.

Utiliza un cargador no original

Lo peor que puedes hacer es utilizar un cargador no original para cargar tu teléfono. Utiliza siempre el cargador que viene en la caja del teléfono.

Pueden costar un poco más, pero es lo recomendable porque así no dañas la batería, evitas cortocircuitos y cualquier otro peligro adicional, a la larga lo agradecerás porque muy probablemente con un cargador no original comiences a tener problemas pronto.

Gasta la batería al completo

Otra práctica que seguro que haces y de la que no te has percatado es la de dejar que la batería del teléfono se agote por completo, o que al menos lo hagas con demasiada frecuencia. Esto afecta negativamente a la salud de la batería del teléfono y durará mucho menos

Alguna vez te puede suceder porque no tienes un cargador cerca o por cualquier otro motivo, pero si lo puedes evitar es mucho mejor. Es más, mantén como mínimo una carga del 20% o más, así la batería no sufrirá tanta degradación y tendrá una mayor vida útil.

No calibrar la batería

Es bueno calibrar la batería de vez en cuando, por ejemplo, 1 vez al mes o con menos frecuencia, consiste básicamente en cargarla al 100% y gastar toda la batería hasta que el teléfono se apague, para luego dejar el teléfono sin utilizar un par de horas y volverlo a cargar apagado.

Es una práctica que ayudará a la batería a recalibrarse y mostrar el porcentaje correcto restante cuando usas el teléfono, pues esa cifra puede variar ligeramente con el paso del tiempo, sobre todo, si alguna vez no realizar una calibración, una práctica que ayudará a la salud de tu batería.

Exponerla a temperaturas extremas

Las baterías son muy sensibles a los cambios extremos de condiciones ambientales, sobre todo, en lo que respecta a la temperatura. Evita ambiente muy fríos y calientes, no dejes que tu móvil esté expuesto al frío (nieve, hielo, etc.) o mucho calor (por ejemplo, al sol directo en la playa).

Este tipo de cosas lo que hacen es degradar la batería, y en algunos casos pueden destruirla porque las baterías no están preparadas para esos extremos de temperaturas. En caso de que se sobrecaliente, es mejor buscar la sombra y no usar el teléfono hasta que baje la temperatura.

Dejar el móvil descargado sin usar mucho tiempo

Seguramente con el móvil no te habrá pasado, pero sí con otros dispositivos, aunque es aplicable para los móviles también. Evita siempre que puedas que un móvil completamente descargado hasta el punto de que no encienda esté en ese estado durante mucho tiempo.

Cárgalo de vez en cuando porque a la larga esa batería sufrirá una mayor degradación o incluso puede suceder que, aunque no cargues no encienda más. Puede pasarte alguna vez que no pasará nada, pero que no se convierta en una práctica habitual es lo recomendable.

Usar el móvil mientras lo cargas

Cuando un móvil carga notarás que se caliente, así que lo mejor es que durante ese proceso no lo utilices, o al menos no ejecutes tareas pesadas como juegos. Puedes responder a un WhatsApp o una llamada, pero si lo haces mejor desconéctalo y vuelve a conectarlo luego.

El hecho de ejecutar apps mientras se carga puede suponer un aumento de la temperatura de la que ya tiene, por lo que evita esta práctica siempre que te sea posible, aunque si lo haces de vez en cuando no pasará nada, pero intenta que no se vuelva algo frecuente.

Cargarlo con funda o taparlo cuando carga

Te recomendamos que cuando cargues el móvil le quites la funda o protección que tenga. La gran mayoría de personas utilizan algún tipo de funda en su teléfono, pero cuando carga es mejor quitársela a fin de generar sobrecalentamientos innecesarios por la escasa ventilación.

Esto es aplicable a cargas mediante cable, pero también si cargas el móvil de forma inalámbrica porque se realiza mediante contacto, cuando termine puede volvérsela a colocar. Por supuesto, mantén alejado y sin nada alrededor al móvil mientras carga, así está más ventilado.

Dejar el móvil cargando en la noche

Con la velocidad de carga que ya no ofrecen muchos móviles hoy en día, no sería necesario dejar el móvil cargando toda la noche, y es recomendable no hacerlo, y es que ya con 10-15 minutos puedes conseguir un buen porcentaje de batería para disfrutar más tiempo con el teléfono.

No tiene sentido dejar que un móvil cargue toda la noche, aunque si lo haces es mejor utilizar enchufes inteligentes que te permitan establecer un temporizador que corte el suministro de corriente, así que la batería no se dañará tan rápido.

Son una serie de cosas que probablemente no sabías que de una forma u otra afectan a la batería de los móviles, terminando por dañarlas antes que siguiendo buenas prácticas.

En cualquier caso, son consejos que no todo el mundo está dispuesto a seguir porque tendría que estar pendiente de muchas cosas y para quien de verdad quiere disfrutar de un móvil seguramente no lleve a cabo ninguna de ellas o solo alguna.

Por muchas buenas prácticas que se sigan para mantener una batería en buen estado, llegará un momento en que esta se dañará por el paso del tiempo y no tendrás más remedio que cambiarla, algo que también muchos evitan porque prefieren comprarse un móvil nuevo. Sea como fuese, evita hacer cosas que puedan dañar la batería de tu móvil, así te durará más. (ALH)

(Con información de El Grupo Informático)

Tomado de Cubadebate