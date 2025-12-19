Cuba inaugura su Unidad Técnica para el Mercado de Carbono

La Unidad Técnica para el Mercado de Carbono en Cuba (UMECC), tiene entre sus funciones facilitar los procesos de presentación, evaluación y aprobación nacional de las actividades de este mercado apuntó Alejandro García Moya, director de la recién inaugurada institución.

De igual forma, mencionó que la UMECC se constituye como estructura organizativa del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) con el objetivo de apoyar y promover proyectos de mitigación que cuenten con tecnologías limpias, incentivando el desarrollo de actividades bajas en carbono.

El directivo hizo alusión a la creación de los mercados de carbono, sus antecedentes y los instrumentos internacionales, entre ellos el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París que dieron origen a este enfoque.

Asimismo explicó que estos “mercados son un mecanismo financiero basado en la compra y venta de unidades de reducción de emisiones o créditos de carbono, las que representan una tonelada métrica de dióxido de carbono equivalente (CO2 Eq.) que se dejan de emitir o son removidos a través de diferentes componentes naturales o tecnológicos.

“Están concebidos para potenciar la reducción o remoción de emisiones globales de gases de efecto invernadero en cada una de las naciones que, en la actualidad, contribuyen directa o indirectamente al cambio climático”.

Alejandro García dijo que los sectores claves identificados para participar en esta propuesta son el forestal y el de la energía.

“Además, tenemos el de los residuos, y no solo de los sólidos urbanos, y el carbono azul, como una de las principales potencialidades que hay en el país, por sus características de insularidad, de ecosistemas tropicales costeros”

Por su parte, el Dr. C. Armando Rodríguez Batista, titular del CITMA, quien asistió a la apertura de la oficina, consideró que con este suceso “materializamos una decisión de gran trascendencia que responde a la voluntad política del Gobierno cubano de construir un marco institucional sólido, capaz de insertar a nuestro país, de manera oportuna y efectiva, en los mercados internacionales de carbono.

“Nos encontramos en una coyuntura global que exige innovación financiera para respaldar los objetivos estratégicos de desarrollo económico y social, sin perder de vista el cumplimiento de nuestros compromisos climáticos nacionales”.

En este sentido, hizo referencia al bloqueo que el gobierno de los Estados Unidos impone a la Isla desde hace más de 60 años, de ahí que eso limite el acceso a fuentes de financiamiento internacional y a oportunidades de cooperación que beneficien directamente al pueblo.

Pese a esto, aseguró el ministro del CITMA, “avanzamos con la construcción de un marco regulatorio robusto y transparente para acceder a los mercados de carbono, aprovechando nuestras riquezas naturales de manera responsable”.

El Dr. C. Armando Rodríguez subrayó que la reciente aprobación de la Resolución 106/2025 que establece el reglamento para las actividades en esos mercados, concibe a la UMECC como un elemento dinamizador y facilitador clave en todo el esfuerzo nacional. “La Unidad Técnica no surge en el vacío. Con anterioridad a su fundación formal, el CITMA ha trabajado de manera intensa en la creación de condiciones habilitantes”.

Igualmente destacó que se han convocado y articulado a las instituciones científicas pertenecientes a este ministerio y “a las entidades de los organismos con mayor peso en el diseño e implementación de propuestas y proyectos. En este camino hemos contado con el inestimable aporte y la cooperación de agencias de las Naciones Unidas.

“Frente a este panorama de oportunidades y desafíos, esta Unidad tiene ante sí un importante rol que desplegar: será la encargada de preparar y apoyar a nuestros sectores estratégicos para que Cuba, participe en el mercado de carbono con integridad y visión de futuro.

“Su labor será fundamental para transformar el potencial en proyectos concretos, en financiamiento climático y en desarrollo sostenible. Hoy más que una instalación inauguramos un centro de pensamiento, gestión y acción, demostrando la responsabilidad del país en la lucha contra el cambio climático para un futuro bajo en emisiones y resiliente al clima”.

Al respecto, Mikele Curto, presidente de la Empresa Mixta BioCubaCafé, organización pionera en la elaboración de propuestas para el mercado de carbono en el sector agroforestal indicó que antes de su inauguración “esta oficina ya estaba trabajando. Había sembrado pequeñas semillas en la tierra”.

Y reflexionó que no es el momento de competir para ver cuál será el primer proyecto sino si “todos juntos, aliados logramos transitar esto como otra forma de finanza climática hacia la posibilidad de desarrollo para el país.

“En nuestro caso, patrocinados por el ministerio de la Agricultura y un sistema agroforestal que tanto ha dado a la Isla, necesitamos recibir de la finanza climática. Yo hoy estoy aquí, pero detrás de mí hay miles de productores de café que hacen este lindo trabajo y defienden, junto al gobierno de Cuba, esta tierra. Y ahora le piden al mundo que reconozca su esfuerzo climático.

Yanel Blanco Miranda/ Juventud Técnica

