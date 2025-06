Cuba celebra el Día Mundial del Donante de Sangre

Por designación de la Organización Mundial de la Salud, cada 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. La fecha es una muestra de agradecimiento y reconocimiento a los donantes de todo el mundo, quienes con un acto tan altruista salvan a diario numerosas vidas y mejoran la calidad de muchos pacientes con enfermedades crónicas.

La jornada se eligió en conmemoración del nacimiento de Karl Lanzterner, famoso patólogo y biólogo austriaco, cuyo mayor logro fue el descubrimiento y tipificación de los grupos sanguíneos y por ello se le concedió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en el año 1930.

Se celebra también para promover el acceso universal a sangre segura, mediante la donación voluntaria y no remunerada del vital líquido, pues esta es una opción que no existe en todos los países. Aunque existen varios requisitos para la donación de sangre de forma segura y saludable, cada vez son más las personas que se suman a este noble acto tan importante y necesario para salvar vidas.

No obstante, aún no es suficiente y el llamado de la Organización Mundial de la Salud es a sumar esfuerzos para que esta alternativa se generalice. A propósito de la fecha, en Cuba se realizan varias donaciones de sangre planificadas en centros de trabajo y la comunidad. Por eso, la felicitación no puede faltar este 14 de junio para los donantes que en un acto tan noble y altruista salvan vidas.

La Organización Mundial de la Salud declaró el 14 de junio como Día Mundial del Donante de Sangre para promover el acceso universal a este importante fluido y reconocer a los millones de personas que al donarle salvan vidas humanas. Cuba es uno de los pocos países que tiene organizado un sistema público de donaciones de sangre y a veces no somos conscientes de la importancia de pequeñas acciones como esas.

¿Ha necesitado en alguna ocasión, o alguien cercano, una transfusión de sangre? Pues es en esos momentos cuando pensamos en la persona que hizo posible que alguien siguiera con vida. Y sin saber quién fue o de qué brazo salió el vital líquido, agradecemos por un gesto que, aunque parece fácil o común, es de suma importancia para disímiles procedimientos médicos. (ALH)

