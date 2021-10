Windows 11 y los ordenadores en Cuba

Windows 11, la nueva versión del sistema operativo de Microsoft, llegó al mercado con interesantes propuestas, entre ellas el cambio de aspecto visual. Por ejemplo, el menú de inicio muestra un diseño más limpio, con sistema de accesos directos a aplicaciones fijadas y otro de aplicaciones recomendadas, que están instaladas mediante Microsoft Store.

Pero la gran sorpresa sin dudas es la instalación de aplicaciones androides, algo posible gracias al acuerdo con Amazon para la descarga desde la App Store. Incluso en su fase beta, ya tiene más apps que la tienda de Windows 10.

Para hacer funcionar estas aplicaciones, Microsoft introduce Windows Subsystem for Android, que incluye el kernel de Linux y Android Open Source Project (AOSP) en su versión 11. Este código, distribuido a través de la Amazon AppStore, ofrece el soporte para las distintas APIs de las apps Android.



Los bordes redondeados, el nuevo menú contextual, personalización de los escritorios virtuales, cambios en el explorador y nuevas opciones de pantalla partida también forman parte de las transformaciones, entre las que se incluye la organización de los escritorios virtuales, al poder poner un fondo distinto.

¿Qué requisitos debe tener la PC para instalar Windows 11?

Procesador : 2 o más núcleos de 1 GHz o más, y un procesador de 64 bits compatible o sistema en un chip (SoC).

: 2 o más núcleos de 1 GHz o más, y un procesador de 64 bits compatible o sistema en un chip (SoC). Memoria RAM : Mínimo de 4 GB de memoria RAM.

: Mínimo de 4 GB de memoria RAM. Almacenamiento : Mínimo de 64 GB de espacio libre en el disco.

: Mínimo de 64 GB de espacio libre en el disco. Firmware del sistema : Ordenador con UEFI, y compatible con Secure Boot.

: Ordenador con UEFI, y compatible con Secure Boot. TPM : Compatibilidad con el Módulo de plataforma segura 2.0 o TPM 2.0, que desde 2016 es obligatorio para el hardware de cualquier ordenador con Windows.

: Compatibilidad con el Módulo de plataforma segura 2.0 o TPM 2.0, que desde 2016 es obligatorio para el hardware de cualquier ordenador con Windows. Tarjeta gráfica : Tarjeta gráfica compatible con DirectX 12 o posterior, y con el controlador WDDM 2.0.

: Tarjeta gráfica compatible con DirectX 12 o posterior, y con el controlador WDDM 2.0. Pantalla : Pantalla de un mínimo de 9 pulgadas en diagonal, con 720p de alta definición, y canal de 8 bits por color.

: Pantalla de un mínimo de 9 pulgadas en diagonal, con 720p de alta definición, y canal de 8 bits por color. Otros: Cuenta de Microsoft, y conexión a Internet para la configuración inicial y cualquier actualización.

Para acceder a la actualización gratuita existen varias opciones al descargarlo desde la web Microsoft.com/es-es/software-download/windows11 .

Asistente de instalación de Windows 11 : Descargar el archivo Windows11InstallationAssistant.exe. Se trata de un ejecutable a utilizar en cualquier ordenador con Windows, y que lanza un asistente de forma sencilla por todo el proceso de instalación.

: Descargar el archivo Windows11InstallationAssistant.exe. Se trata de un ejecutable a utilizar en cualquier ordenador con Windows, y que lanza un asistente de forma sencilla por todo el proceso de instalación. Crear soportes de instalación de Windows 11 : Descargar un archivo llamado MediaCreationToolW11.exe. Con él, puede crearse un USB o DVD de instalación de forma sencilla.

: Descargar un archivo llamado MediaCreationToolW11.exe. Con él, puede crearse un USB o DVD de instalación de forma sencilla. Descargar imagen de disco de Windows 11 (ISO): Descargar una imagen ISO de Windows 11. Montar la imagen ISO en cualquier USB de forma manual, y usarlo para iniciar e instalar Windows 11 en cualquier ordenador.

Windows 11 en el contexto de Cuba



Actualizar la PC con la última versión de cualquier sistema operativo sin dudas resulta de interés. Según Gabriel Santamaria, informático y dueño del taller Tech Machine Mtz Soporte, al instalar este Windows existen problemas con la pantalla azul y los driver, debido a la licencia que exige. Otra de las problemáticas es la instalación del paquete de Office.

“Pero la mayor polémica viene por la obligatoriedad de tener un chip TPM 2.0 en el ordenador. Este es un chip de seguridad, un criptoprocesador que sirve para almacenar las claves de cifrado de Windows y ayuda a proteger la privacidad de los archivos más sensibles. En Windows 10 este chip no se exige, pero en Windows 11 resulta imprescindible para utilizar el sistema operativo.” Según Santamaría, los clientes prefieren la instalación de Windows 10 versión 2021, por sus funcionalidades.

De momento, migrar no debe ser una prioridad si el sistema operativo no está estropeado. Todavía queda mucho por probar en esta versión beta, para saber a ciencia cierta los beneficios de instalar Windows 11 en ordenadores no tan modernos. Buscar la ayuda y asesoría informática debe ser primordial en esta área.