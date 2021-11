Mercado financiero y criptomonedas en Cuba: buscar soluciones convenientes

«El uso de las criptomonedas en Cuba puede ayudar a dinamizar en cierta medida el sector financiero del país», asegura Alexis Massó Muñoz, profesor auxiliar del Instituto de Criptografía de la Universidad de La Habana.

En los últimos años el empleo de las criptomonedas resulta cada vez más frecuente. Desde el mes de septiembre, El Salvador se convirtió en el primer país de mundo en adoptarla como divisa de curso legal. Se trata de un movimiento inesperado, que ha llevado a debatir las oportunidades y peligros, con énfasis en un país subdesarrollado.



Varios son los ejemplos de la utilización de las criptomonedas, y entre ellos cabe analizar el Petro, respaldado por el gobierno venezolano y su Banco Central. Ideado para pagar a proveedores internacionales ante la escasez de divisas del país sudamericano, equivale a una iniciativa calificada por el presidente Nicolás Maduro como forma segura y directa para evitar bloqueos y embargos, además de conseguir nuevos recursos para el país.

Pero, ¿cómo funciona este tipo de medio digital de intercambio que mantiene en expectativa a miles de personas?

Las criptomonedas, también conocidas como criptodivisas o criptoactivos, tienen la función de una moneda, pero totalmente digital. Utiliza para ello métodos criptográficos que aseguran sus transacciones financieras, permiten controlar la creación de nuevas unidades y verifican la transferencia de activos. Presenta una red de ordenadores descentralizada, (nodos repartidos por todo el mundo con copias de todas las transacciones), e incluye a personas que forman parte de los nodos (conocidas como mineros).

Otro de los conceptos importantes a dominar es el de las exchanges, empresas que permiten cambiar monedas como los euros o los dólares por bitcoins.

El primer paso para realizar operaciones con criptomonedas es instalar un software llamado Monedero o Billetera (Wallet), el cual funciona como una dirección de correo electrónico y proporciona la manera de recibir, almacenar y enviar las monedas.

Bitcoins, la cripto más cotizada

La primera criptomoneda fue el bitcoin creado por Satoshi Nakamoto, de símbolo ฿ y abreviatura BTC o XBT. Es una moneda electrónica libre y descentralizada que permite la transacción directa sin ningún intermediario. En la actualidad todavía es un misterio quién está detrás de ese nombre, si una persona o institución.

Los bitcoins no tienen un número de serie u otro tipo de mecanismo para poder rastrear a los compradores y vendedores que utilizan esta moneda virtual. Esto hace que sea atractivo para los que quieren o necesitan privacidad en sus transacciones.

Según los especialistas, el bitcoin se crea y distribuye por redes de pares, conocidas comúnmente como P2P (peer to peer), lo cual permite el intercambio directo de información sin necesidad de servidores fijos.

El proceso de generación de BTC es a través de minería de criptomonedas. Consiste en resolver problemas matemáticos de alta dificultad gracias a procesadores informáticos.

Este tipo de criptomoneda tiene un sistema de prueba de trabajo para evitar el doble gasto y se alcanza un consenso entre todos los nodos que operan en la red. Este se conoce como blockchain (cadena de bloques).

Para poder falsificar una transacción, se necesitaría cambiar uno o varios ordenadores, cosa prácticamente imposible. Desde entonces se han creado una gran cantidad de criptomonedas diferentes. Algunas llevan años posicionándose como el Ethereum, el Litecoin, Dogecoin, , Binance Coin, XRP, Cardano, Tether, Polkador, Uniswap, Chainlink, Bitcoin Cash y USDT.

Criptomonedas y comercio electrónico

La aparición del Bitcoin supuso la ruptura del comercio electrónico como se conocía hasta entonces. Uno de sus mayores contratiempos es que está programado de manera que la tasa de generación se reduzca en un 50% cada 4 años hasta llegar a los 21 millones de BTC en circulación.

Por solo citar un ejemplo en septiembre de 2020 pasó de costar alrededor de US$10.000 a un máximo de US$63.000 en abril de 2021, y luego cayó a US$30.000 en julio de este año.

Cada criptomoneda tiene su propio algoritmo, el cuál gestiona la cantidad de nuevas unidades que se emiten cada año. Y como los algoritmos son diferentes, el máximo de unidades de cada criptodivisa también varía.

Debido a la volatilidad de las criptomonedas y su uso más frecuente, no está respaldado por la confianza de un banco central, por un gobierno o por un material (por ejemplo patrón oro).

En busca de alternativas

“En Cuba las criptomonedas alcanzan popularidad a partir del año 2017-2019, y en plena pandemia explotó en uso y masividad por sus características y la realidad económica y financiera a través de Internet.

«Yo estoy enamorado de las criptomonedas, baso mi vida personal y trabajo en redes, para ganar cultura y enseñar sobre la tecnología blockchaing, una de las características primarias de las criptomonedas. Funcionan como mecanismo de pago a través de Internet sin sufrir limitaciones, ni sanciones por parte de los mecanismos financieros habituales”, expone Erich García, informático, programador y creador del canal de youtube BacheCubano.

García plantea que “en Cuba no tenemos acceso a ningún sistema de pago online, por cuestiones del bloqueo, y las criptomonedas tienen una característica y es que no discriminan, no tienen limite en cuanto a la persona y es la herramienta que utilizan muchos cubanos para poder comercializar a través de internet.”

Varias son las plataformas utilizadas por los cubanos para cobrar servicios y productos en internet, entre ellas Qvapay. La misma adapta su modelo de funcionamiento hacia el mundo entero, basada en la blockchain, principalmente en el flujo de monedas criptográficas y permite a la Isla formar parte de ese desarrollo.

Qbita funciona también como plataforma para compraventa de bitcoin en la Isla. Se lanzó en 2019 y, hasta la fecha, cuenta con más de 13 000 usuarios y ha alcanzado un volumen de transacciones de 334 000 dólares, según datos de su creador, el emprendedor italo-cubano Mario Mazzola.

Para Gabriel Santamaría, joven emprendedor con su negocio Tech Machine y con 7 años en el mundo de las criptomonedas, HeavenEx ofrece oportunidades para los cubanos en la compra y venta de Bitcoins y otras criptomonedas. Explica que es una plataforma peer-to-peer.

Refiere Santamaría que las criptomonedas más utilizadas aquí son el Bitcoin, Ethereumy Ripple XRP, empleadas principalmente para comprar en Amazon, Netflix, realizar recargas del exterior y en los bonos.

Especifica que la utilización de esta moneda virtual, permite ganancias al subir su precio y después vender. Existen comprobantes de cada transacción realizada, para lo cual la persona puede auxiliarse de crypto explorer.

“No se ha realizado un estudio en el país para investigar esto. Sin embargo, el uso de las criptomonedas está directamente relacionado con el valor de uso (y aceptación por el resto del mundo) en primer lugar, e inversamente con el impuesto por las transacciones.

«Teniendo en cuenta esto podemos encontrar que en nuestro país entre las criptomonedas más usadas están bitcoin, Ethereum y token estables como USDT (en especial el USDT TRC20 por el bajo costo de la transacción), Tron(TRX) y otras más, aunque en menor medidas que las mencionadas”, puntualiza Alexis Massó Muñoz, profesor auxiliar del Instituto de Criptografía de la Universidad de La Habana.

“El tema de ayuda económica que puede ofrecer al país es real, evidenciado en la manera en que los cubanos emplean las criptomonedas, por ejemplo, para recibir remesas de otros países o ahorrar, porque entienden que es un tipo de almacenamiento diferente, atípico, pero funcional.

«También la utilizan para recibir pagos profesionales por servicios de diseño, edición, escritura, CEO, marketing, o cualquier otra actividad profesional desarrollada a través de internet.

Incluso hay muchos cubanos que lo hacen para vender productos. Existen cuentapropistas que venden en línea, y aceptan pagos por criptomonedas porque al final pueden pagar desde cualquier parte del mundo sus producciones y mercancías.

«El tema macroeconómico tiene otras características, pues hay demasiadas variables en una economía centralizada como la nuestra. Pienso que en algún momento debería existir una política gubernamental enfocada a comercializar productos y servicios con criptomonedas, no solo para el mercado interno, sino también para el externo, precisamente porque evitas este tipo de sanciones.

«Para los negocios es ventajoso, ya que tienes una tecnología que te habilita para hacer crecer un emprendimiento, con valor intangible y en el que todos participan, y la forma de implementar ese pago es bastante sencilla.

«No tienes que pasar por un proceso de identificación de negocio, ni de discriminación empresarial, ni de pensar que si los Estados Unidos se dan cuenta te sancionan: nada de eso, porque este tipo de moneda es anónimo, seguro y descentralizado. Es la oportunidad de oro para que los cubanos hagan este tipo de operaciones”, explica Erich García.

“El uso de las criptomonedas en Cuba puede ayudar a dinamizar en cierta medida el sector financiero del país, aunque en realidad es difícil para Cuba operar con grandes volúmenes de criptomonedas, debido a que tendríamos que cambiarlas para efectuar las operaciones financieras y económicas y en ese proceso también nos veríamos afectados por el bloqueo de los EEUU. Sin embargo, podría permitir la realización de operaciones de poco volumen y encontrar circuitos de servicios donde todo el proceso se pueda hacer en criptomonedas.

«Al mismo tiempo y teniendo una vigilancia constante se pudieran usar algunas criptomonedas estables como medio de atesoramiento. De cara a las personas naturales, sí pienso que podría ser de mucha utilidad que pudieran tener acceso a diversos servicios mediante las criptomonedas, principalmente aquellos que no requieran la interacción con otras empresas extranjeras y por lo tanto le den un mayor margen de tiempo a la entidad que adquiera las criptomonedas para su canje o uso. Una de estas empresas pudiera ser ETECSA.

«El uso de las criptomonedas también debe estar muy fiscalizado, debido a que por la naturaleza de este tipo de activo y su semejanza con el dinero cash, puede ser utilizado con fines ilegales. Soy de la opinión que más que el uso de las criptomonedas en sí, los mayores beneficios para el país pueden estar en la utilización de la tecnología de cadenas de bloques (blockchain) para la automatización de los diferentes procesos de nuestra sociedad. Esto permitirá automatizar procesos e incrementar la seguridad de aquellos que lo requieran y que hoy funcionan con otras tecnologías”, explica Alexis Massó Muñoz.

Desde el 2019, en consonancia con las medidas económicas aplicadas en Cuba, se estudia la aplicación de la criptomoneda en las relaciones comerciales nacionales e internacionales, en lo cual interviene la academia. Para regular su uso en Cuba y el de otros activos virtuales en transacciones comerciales, en el presente año el Banco Central emitió la Resolución 215/2021 publicada en la Gaceta Oficial de Cuba, la cual plantea el otorgamiento de licencia a proveedores de servicios de activos virtuales para operaciones relacionadas con la actividad financiera, cambiaria y de cobranzas o de pagos, en y desde el territorio nacional.

En el documento se entiende por proveedor de servicio «a cualquier persona natural o jurídica que como negocio o en actividades de negocios se dedica al intercambio entre activos virtuales y monedas de curso legal; al intercambio entre una o más formas de activos virtuales; la transferencia de activos virtuales; la custodia o administración de activos virtuales o instrumentos que permitan el control sobre activos virtuales; y a la participación y provisión de servicios financieros relacionados con la oferta de un emisor o venta de un activo virtual».

Para la realización de este reportaje TVYumurí contactó con Mercedes López, superintendente del Banco Central de Cuba, quien plantea que «la norma complementaria y reglamento para la solicitudes de licencias como proveedores de activos virtuales se encuentra en proceso de elaboración y consulta al tratarse de temas complejos que rebasan las funciones del Banco Central de Cuba.»

Es una regulación que era necesaria, ya que existía un vacío legal en el caso de las criptomonedas en nuestro país. Por el uso que se les da a estas es precisamente el BCC el organismo que debe regularlas. En la misma se establece el concepto de activo virtual y las operaciones que con estos se podrán realizar previa aprobación del BCC. Esta resolución personifica la posición de nuestro país con respecto a los criptoactivos. Aunque todavía no se ha publicado el reglamento que explicará los procedimientos que harán efectiva esta resolución, es en sí misma un avance en este ámbito.

«A partir de que diversas empresas y personas naturales adquieran estas licencias del BCC y se establezcan circuitos de flujo financiero que permitan el uso de las criptomonedas, se irán abriendo nuevas oportunidades en un fenómeno que, sin dudas, llegó para quedarse”, añade Alexis Massó Muñoz.

“Con respecto al Banco Central de Cuba, todos los cubanos que escuchamos esa noticia nos alegramos de que se reconozca que las criptomonedas tienen un valor. Todavía no creo que haya una disposición enfocada a la implementación de pagos o a la asimilación masiva por parte del gobierno, pero es un paso de avance para delimitar el rol de lo que puede hacer una persona natural o una empresa. Está en manos de los emprendedores innovar y tener diferentes aristas para poder desarrollarse.

«No tengo idea de cómo sería la emisión de licencias. Actualmente estoy tratando de dar alta a una PYME, donde se ofrezcan servicios tecnológicos y tenga una autorización del Banco Central de Cuba para operar en el país con cripto. El hecho de que una criptomoneda tenga valor en Cuba es una victoria que está teniendo la comunidad de criptoentusiastas del mundo. Todos estamos muy optimistas, y entiendo que está en manos de los cubanos buscar soluciones a los problemas que tenemos”, expone Erich García.

Con el tiempo Cuba gana en cultura financiera sobre el tema, lo cual incluye aprender a utilizar las criptomonedas en las funciones más apropiadas, ya que han demostrado ser activos financieros muy convenientes como alternativas de inversión.

Hoy este constituye un tema debatido en redes sociales. Cautivados por sus atractivos, algunos incursionan en este mundo sin conocer sus ventajas y desventajas. Queda clara la gama de oportunidades en el mercado financiero que encierran las criptomonedas, y más para los cubanos, por lo que estudiar desde la academia e insertar a los jóvenes desarrolladores en busca de soluciones alentadoras para el impulso económico del país forma parte de los retos del comercio electrónico en la isla.