Lucy: una aplicación para gestionar las finanzas de forma mas sencilla

Gestionar las finanzas personales o de tu negocio con una aplicación desde tu móvil forma parte ya de la vida de los cubanos gracias a la Apk Lucy, realizada por el proyecto de diseño y desarrollo de software Rise Up, que tiene como objetivo ofrecer soluciones adaptables y de máxima calidad a problemas existentes en la sociedad cubana.

En su canal de Telegram, los creadores de Lucy ayudan a trabajar de manera eficaz con esta aplicación que permite ahorrarnos tiempo al administrar en un mismo lugar cuentas, ingresos, gastos, deudas, negocios, estadísticas y reportes .

Además detalla los ingresos personales y los clasifica en salario o ventas y tramita los gastos como si fueran compras o pago de la electricidad o de teléfono, entre otros.

“Lucy es básicamente una herramienta digital que permite controlar tus finanzas mediante la gestión de cuentas ficticias que representan cuentas reales, ahorros o dinero en efectivo, sumado a un conjunto de funcionalidades”, puntualiza en el canal de Telegram Marcos Antonio Montes de Oca Robles, parte del equipo de desarrolladores.

En un primer momento solo modelos de negocios basados en la Venta de artículos y Cafetería podían controlar sus finanzas. A partir de este 26 de septiembre, en su quinta versión se añade la variedad de Servicios.

Según refiere la Agencia Cubana de Noticias espera añadirse a esa útil herramienta nuevos modelos de negocios, cursos de finanzas en formato de libros digitales, una versión para el sistema operativo iOS y una especial para los trabajadores por cuenta propia.

A decir de sus creadores Lucy es una Apk con características muy particulares y garantiza la privacidad de los datos de cada usuario, por eso evita cualquier funcionalidad que implique conectarse a internet.

A través de la opción Añadir tu propio negocio, la Apk brinda la oportunidad de tomar decisiones inteligentes en cuanto a finanzas se refiere. En los últimos meses la comunidad Premium creció considerablemente, lo cual evidencia la aceptación de los usuarios, principalmente el sector de Trabajadores por Cuenta Propia.

"Las cuentas que creas en Lucy son ficticias. Son representaciones de cuentas reales o de alguna forma en la que organizas tu dinero. Por tanto, puedes crear cuantas cuentas creas necesarias para gestionar la totalidad de tus finanzas. Para introducir nuevas cuentas es necesario deslizar hacia arriba el panel de la página principal y así aparecen todas las opciones para gestionarlas. Si el usuario quiere utilizar otras monedas debe ir a la configuración y crearlas dentro de la página de gestión de monedas, y definir también la tasa de cambio con respecto a la principal. Ahora, si el objetivo radica en cambiar la moneda principal, primero debe crear una moneda secundaria y luego ponerla como principal", expone en el canal de Telegram Montes de Oca Robles.





Tiene la ventaja de ser una aplicación freemium, es decir, su descarga es totalmente gratis, y permite al usuario probarla y utilizarla antes de pagar por ella. No obstante, el precio por su licencia Premium es de 100 CUP al año.

Explican los creadores, que vincularla con Telegram ayuda a recuperar la licencia en caso de cambio de móvil o desinstalación.

“Lucy no se encuentra en Apklis porque el sistema de pago de la licencia es particular y no se rige por los métodos de la reconocida plataforma cubana”, agrega Montes de Oca Robles en el canal de Telegram.

Lucy facilita la vinculación con la Plataforma de pago Transfermóvil. A través de los mensajes que envía esta pasarela de pago deduce a que operación hacen referencia. Luego, desde una lista de posibles gastos o ingresos, deja escoger cuál registrar o no. En el caso de Enzona, las operaciones realizadas no las detecta, ya que esta plataforma no envía confirmación ni al teléfono móvil ni al correo.

Presentada en el Foro de Empresarios y Líderes en Tecnologías de la Información (FELTi 2021), un espacio de exposición sobre el desarrollo de la ciencia, la innovación y la integración entre todos los actores, Lucy resulta un buen comienzo y vínculo en el mundo de las finanzas.

<iframe width=»560″ height=»315″ src=»https://www.youtube.com/embed/1kRWiuADnkc» title=»YouTube video player» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen></iframe>

