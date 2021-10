Facebook advierte sobre filtraciones de sus documentos secretos

El gigante tecnológico Facebook anunció la filtración a la prensa de varios de sus documentos internos.

Aunque la compañía no ha revelado el contenido de los datos, acusó a la prensa de haber malinterpretado las filtraciones previas.

«En este momento, más de 30 periodistas están terminando una serie coordinada de artículos basados en miles de páginas de documentos filtrados», escribió el equipo mediático de la red social en Twitter.

Right now 30+ journalists are finishing up a coordinated series of articles based on thousands of pages of leaked documents. We hear that to get the docs, outlets had to agree to the conditions and a schedule laid down by the PR team that worked on earlier leaked docs.

— Facebook Newsroom (@fbnewsroom) October 18, 2021