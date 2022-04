Ejercicios contra ansiedad y depresión

Los ejercicios bien administrados retribuyen a la salud y disminuyen riesgos de padecer accidentes cardiovasculares, especialmente en el caso de personas aquejadas de ansiedad y depresión, de acuerdo con una investigación referenciada en el sitio web de Infomed.

En un estudio de1,8 años a más de 50 mil pacientes adultos los efectos cardioprotectores asociados con el ejercicio fueron casi el doble en personas con ansiedad y depresión que en aquellas sin estas afecciones.

Refiere la fuente que aquellas personas que cumplieron las recomendaciones de actividad física de la American Heart Association (AHA)/ el American College of Cardiology (ACC) tuvieron un riesgo 17% menor de sufrir eventos cardiovasculares adversos mayores (MACE) coronarios, definidos como angina inestable, infarto de miocardio o revascularización coronaria.

Añade la nota que las personas con ansiedad o depresión tenían un riesgo 22 % menor de MACE coronario durante el seguimiento, en comparación con el riesgo 10 % menor en personas sin estas afecciones relacionadas con el estrés.

La Dra. Hadil Zureigat, becaria de investigación clínica en el Massachusetts General Hospital y la Harvard School of Medicine, en Boston, Estados Unidos, informó estos hallazgos en una rueda de prensa; el estudio se presentará en el Congreso Anual del American College of Cardiology (ACC) de 2022, llevado a cabo de manera virtual y presencial en Washington D. C., a partir del 2 de abril.