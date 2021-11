“Tranquilidad inigualable, felices y contentos…”

Turismo en Cuba, el destino más seguro que conocemos, afirman visitantes extranjeros en la playa de Varadero, que abre puertas al mundo en un clima de paz y tranquilidad.

Alegres retadores del sol caribeño, varios turistas canadienses se divierten mientras avanzan de este a oeste sobre la franja siempre oscilante entre el agua de mar y la arena, en la playa de Varadero –140 kilómetros al nordeste de La Habana–. Al cruzarme con ellos intercambiamos saludos gestuales y aprecio las sonrisas que me llegan, características de las personas que disfrutan un estado interior de sosiego y paz, ese que tanto anhelan los viajeros cuando abandonan su país de origen para asomarse a otro clima y a otras personas…

¿How do you feel in Cuba? (Cómo se sienten en Cuba), les pregunto, y de inmediato responden, casi a coro, en un español comprensible: “¡Felices y contentos!”

¿Se sienten seguros?, me arriesgo a indagar. Los cinco primeros del grupo se miran entre ellos y gesticulan, invitando a hablar al que encabeza el desfile playero.

–Este es el destino más seguro que conocemos y por eso retornamos aquí, una y otra vez. La pandemia nos alejó dos años, pero felizmente estamos de vuelta–, expresa “William de Toronto”, sin ocultar su alegría ni dejar de andar, seguido de sus compañeros de aventura en el Caribe cubano…

Son hechos que se reiteran en los diferentes sitios turísticos del país, de acuerdo con testimonios de amigos y colegas, los que anulan los infundios y la mala intención de quienes en las redes sociales –especialmente desde predios del sur de la Florida, en EE.UU.– intentan recurrentemente desvirtuar la realidad cubana con el propósito servil de empañarla, y torpedear a la que es hoy la primera industria nacional, locomotora del desarrollo, que retoma su andar cuesta arriba, luego de haber vencido obstáculos mayúsculos impuestos por la Covid19 en un contexto de prevaleciente bloqueo imperial del comercio, las finanzas y en general de la economía, una política que en más de 60 años de ejercicio gubernamental estadounidense no ha rendido los frutos que esperaban de rendir al pueblo cubano, que mayoritariamente, una vez más, se pone de pie para retar a los agoreros del infortunio.

“Cuba continuará siendo un destino de turismo de paz”

Captar ese sentimiento de tranquilidad entre los visitantes, en realidad es una constante en la Playa Azul, lo que evidencia las recientes palabras del primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, en el habanero Hotel Nacional, durante el acto de inicio oficial de las operaciones turísticas y la reapertura de fronteras a los viajeros internacionales, donde expresó: “Cuba continuará siendo un destino de turismo de paz”.

En esa oportunidad, ante la presencia de trabajadores y directivos del sector, ejecutivos de las cadenas hoteleras internacionales que operan en la Isla, y la prensa acreditada, Juan Carlos García Granda, titular del Ministerio de Turismo (Mintur), informó que el 100 % de las instalaciones del sector está certificado con el sello de Turismo más higiénico y seguro.

Sin dudas se trata de una garantía para los visitantes en la llamada “nueva normalidad”, expresión que intenta caracterizar el clima post-pandemia, aunque en realidad la Covid 19 sigue siendo una amenaza potencial, cuyas nuevas variantes del virus, reportadas recientemente por la prensa internacional, alertan sobre la necesidad de no bajar la guardia defensiva frente a un enemigo invisible a simple vista, pero que acecha con su poder letal.

En este contexto, satisface conocer que será estricto el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias en todos los puntos de entrada al país, así como la permanencia en cada momento de la vigilancia epidemiológica a cargo de personal especializado.

Por supuesto, una responsabilidad de esa envergadura no podía quedar expuesta a la improvisación, por lo que es oportuno conocer que durante el período de preparación de la actual temporada alta de turismo en el país, se haya desarrollado un programa de capacitación del personal, adecuado a la vigilancia epidemiológica imprescindible, así como a la inmunización anti Covid-19 de los trabajadores activos en los diferentes destinos y empresas de este sector, quienes recibieron las dosis necesarias de las vacunas cubanas, cuya eficacia probada ha sido reconocida por altas instituciones científicas mundiales.

Sobre la base de esta labor de revitalización del turismo se ha anunciado la tercera edición de la Bolsa turística Destinos Gaviota 2021, para turoperadores, agentes de viajes, agencias minoristas y hoteleros, que ha confirmado la asistencia de más de 600 actores turísticos, entre el 7 y el 12 de diciembre próximo en Cayo Santamaria, Jardines del Rey.

Poco después, el hotel Nacional de Cuba acogerá a los participantes de la IV Cumbre Iberoamericana de Turismo Accesible, entre el 15 y el 17 de diciembre próximo, con la presencia, según se ha anunciado, de prestadores de servicios, organismos públicos, universidades, usuarios y otros involucrados en este sector.

No caben dudas, el turismo cubano reabre puertas a los visitantes, que felices y contentos, como los amigos canadienses con quienes conversé en Varadero, afirman que en este archipiélago caribeño gozan de una paz y tranquilidad inigualables, donde, además, los lugareños con quienes se cruzan y pueden departir en las playas y en las ciudades, evidencian el enorme privilegio de ser buenas personas.

