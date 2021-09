Salarios: Seguir enderezando la pirámide

Por Roberto Pérez Betancourt

Con sentido realista y apego a los principios básicos de la economía socialista, el Consejo de Ministros de Cuba ha establecido nuevas bases para el sistema empresarial, encaminadas a suprimir remanentes de paternalismo y a seguir enderezando la pirámide de retribución con arreglo a la calificación y el trabajo real aportado, decisión muy necesaria en el contexto actual de la economía cubana y su proyección de futuro, encaminada a elevar la productividad y la eficiencia.

Se trata del Decreto 53, contenido en la Gaceta Oficial 80, extraordinaria, del 16 de septiembre de este año, “De la organización del sistema salarial en el Sistema Empresarial Estatal Cubano”, que pretende obtener mayores beneficios con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos.

Mediante el referido Decreto, el Consejo de Ministros de Cuba amplía las facultades al director de la entidad estatal, flexibilizando el mecanismo para establecer la organización del sistema salarial de los trabajadores de forma descentralizada, previo acuerdo del Consejo de Dirección y en concordancia con el sindicato al nivel correspondiente.

En las unidades empresariales de base (UEB) subordinadas a la organización superior de Dirección Empresarial, la aprobación corresponde al jefe máximo de esta a propuesta del jefe de la unidad de base, de común acuerdo con el sindicato.

De acuerdo con lo establecido, se deberán garantizar los principios de equidad, donde a trabajos de similar complejidad corresponde similar salario, sin discriminación de ningún tipo; diferenciación en la que el salario tiene en cuenta la complejidad del trabajo, las condiciones del puesto, la idoneidad demostrada y el aporte individual.

Asimismo, se garantizará la proporcionalidad cuando el salario que se pague atienda a la cantidad del trabajo realizado y al tiempo real laborado, y dinámica, para que la remuneración se corresponda con los resultados de la empresa.

Las entidades del sistema empresarial pueden aplicar incentivos salariales asociados a la productividad del trabajador y a la consecución de objetivos específicos y estratégicos de la organización, aspectos que sin dudas dinamizan la relación trabajo-salario en busca de resultados más eficaces y eficientes.

El referido Decreto es de aplicación en las entidades del sistema empresarial de Turismo, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, de BioCubaFarma y otras que se autoricen por el Consejo de Ministros, que cumplan las condiciones que se establecen en el presente, sobre la base del fondo de salarios y niveles de utilidad aprobados en el plan 2021.

Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social indicó que deja sin efecto para las entidades del sistema empresarial una serie de Resoluciones e instrucciones que aprobaban, entre otros aspectos, calificadores de cargos y sus límites máximos de complejidad, todo lo que se puede consultar en el texto original.

EQUIDAD, DIFRENCIACIÓN, PROPORCIONALIDAD Y DINÁMICA

En correspondencia con lo que se establece, la organización del sistema salarial que se apruebe considera la estructura organizativa y de dirección, el diseño y evaluación de los puestos de trabajo y garantiza los principios siguientes de Equidad, Diferenciación, Proporcionalidad y Dinámica.

La Equidad califica trabajos de similar complejidad a los cuales corresponde similar salario, sin discriminación de ningún tipo.

La Diferenciación alude al salario que tiene en cuenta la complejidad del trabajo, las condiciones del puesto, la idoneidad demostrada y el aporte individual.

La Proporcionalidad refiere que el salario se paga atendiendo a la cantidad del trabajo realizado y al tiempo real laborado.

La Dinámica establece que el salario se fija en correspondencia con los resultados de la empresa.

El salario que se fije al trabajador no puede ser inferior al mínimo establecido en el país –fija el Artículo 5–, y tampoco inferior al básico que viene percibiendo, siempre que se mantenga realizando la misma actividad.

La organización del sistema salarial que se diseñe mantiene la aplicación de los pagos adicionales legalmente establecidos, en las cuantías que se determinen por el jefe de la entidad.

El fondo de salarios que respalda la organización del sistema salarial aprobado se determina en el proceso de la elaboración del plan anual, condicionado a no planificar pérdidas, no disminuir el nivel de utilidad real obtenido en el año anterior, y no deteriorar el aporte por el rendimiento de la inversión estatal en valor absoluto del año anterior o el pago de dividendos a los socios, según corresponda.

En la medida que la entidad del sistema empresarial incremente el aporte por el rendimiento de la inversión estatal previsto en el plan anual, puede aumentar proporcionalmente el fondo de salarios.

Cuando en la entidad del sistema empresarial se deja de cumplir alguna de las condiciones previstas en el apartado 1 de este artículo, se adoptan las medidas para revertir la situación, y en caso contrario, se ajusta el fondo de salarios en correspondencia con el comportamiento del aporte por el rendimiento de la inversión estatal en valor absoluto del año.

Como se puede apreciar, el gobierno sigue dando pasos adelante en pos de enderezar la pirámide salarial, que por un largo período ha sufrido los efectos discordantes del concepciones igualitaristas, que frenan la productividad del trabajo y establecen prácticas inapropiadas en el rendimiento y la estimulación, en un contexto signado por los negativos efectos del ilegal y extraterritorial bloqueo económico, comercial y financiero que por más de 62 años ha impuesto el gobierno estadounidense a la nación cubana. (TVY) (23/09/21).