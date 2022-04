Ingenios y tonterías en las redes

Uno debe saber dónde puede meter las narices. Desconocer esa premisa no es saludable.

Ahora mismo, entre otras muchas anécdotas, recuerdo especialmente una muy graciosa que confirma el riesgo de obviar ese precepto popular.

El incidente está vinculado con un curtido y respetado periodista que hizo méritos en la temática cultural y que laboró en la provincia de Matanzas por espacio de varios años.

Aquel reportero era todo un especialista al abordar asuntos del arte y sus más diversas manifestaciones.

Pero tenía sus limitaciones: era zurdo en los deportes. Forzado al parecer por las circunstancias de su medio de prensa, un día la vida le jugó una mala pasada y cayó de fly en el estadio Victoria de Girón con el encargo de reportar las incidencias de un torneo internacional de béisbol.

En la jornada inaugural del evento, ya acomodado en el palco de prensa, hizo algún que otro comentario que no venía a cuento para reforzar su pose de avezado en la materia.

Parecía entusiasmado con el ambiente que se respiraba en el parque matancero. Nadie había notado su despiste, hasta que en el cierre de la segunda entrada, con dos outs en el pizarrón, fue a consumir su turno al bate el legendario Agustín Marquetti, ya en el ocaso de su carrera deportiva y a un año de su despedida del beisbol activo.

El improvisado cronista creyó que se le había presentado el pretexto para lucirse ante los reporteros nacionales e internacionales que cubrían la cita.

-Ese moreno es tremendo prospecto-, dijo volteando su rostro en busca de aprobación.

Pasado algún tiempo, él mismo se moría de la risa de solo evocar aquella metedura de pata, desaciertos, dicho sea de paso, en el que todos en este oficio tenemos más de una historia por contar.

A menudo recuerdo el curioso pasaje al ver hoy a quienes en las redes sociales no se cierran el pico por nada del mundo, y siempre tienen algo que observar aunque el tema le sea absolutamente ajeno.

Y como sabemos desde pequeños, cuando uno no tiene idea de lo que va a decir es mejor poner punto en boca.

Suelen ser los mismos que en dichas redes exaltan las virtudes del otro o de la otra, y viceversa, o sea, practican la glorificación del toca-toca (tú me tocas y yo te toco). Hablan de todo y de todos, y mientras más importantes sean los temas y las personas, pues mucho mejor.

Por suerte, en esta aldea digital, donde no se buscan compañeros sino seguidores, como diría el escritor Frei Betto, uno se encuentra con cosas interesantes e ingeniosas, que a veces ayudan a pensar y hasta auxilian a la familia para que se evite los sermones con los hijos.

Un solo ejemplo, quizás no el más elocuente o agudo: El secreto de la vida, prédica sencilla en la cual el padre dice a su heredero más pequeño que la vaca no da leche, que es necesario ordeñarla.

Y remata: Tienes que levantarte a las 4 de la mañana, ir al campo, caminar por el corral lleno de excremento, atar la cola y las patas de la vaca, sentarte en el banquillo, colocar el balde y hacer los movimientos adecuados. Nada, que la felicidad es el resultado del esfuerzo.

Más interesados en el chismorreo, las escaramuzas y el mini cuento de la vida privada, hay quienes ignoran estas lecciones de humanidad y terminan encadenados en el espacio cibernético, que como bien dice Betto es sustancialmente narcisista.

No es difícil darse cuenta que a muchos «solo les interesa saber quién miró su post, si interactuó con él y de qué manera».