El Diablo Cojuelo, publicación con intención…

Habían transcurrido apenas unos tres meses desde que el 10 de octubre de 1868 Carlos Manuel de Céspedes lanzó su histórico grito de Independencia o Muerte, y liberó a los esclavos del ingenio La Demajagua para iniciar la Guerra de Independencia contra el colonialismo español, cuando el joven José Martí, diez días antes de cumplir de 16 años de edad, editó El Diablo Cojuelo (*), publicación singularmente inédita y con intención, como diríamos hoy en día.

Aprovechaba Martí que días antes el Capitán General de la Isla de Cuba, Domingo Dulce, había emitido un decreto para poner en vigor la entonces tan reclamada libertad de imprenta en 1869.

Acompañaba a Martí en aquel empeño editorial, su entrañable amigo Fermín Valdés Domínguez. Era una oportunidad especial para expresar ideas que trascendieran. Pero en realidad la “apertura” solo posibilitó que la iniciativa periodística apenas viera la luz en ese primer y único número impreso.

Sin embargo, el Editorial incluido en aquella histórica hoja volante se considera como el primer artículo periodístico de carácter político publicado por José Martí.

Allí dice, cito: «Nunca supe lo que era público, ni lo que era escribir para él, mas a fe de diablo honrado, aseguro que ahora como antes, nunca tuve tampoco miedo a hacerlo. Poco me importa que un tonto murmure, que un necio zahiera, que un estúpido me idolatre y un sensato me deteste. Figúrese usted, público amigo, que nadie sabe quién soy: ¿qué me importa que digan o que no digan?” Fin de la cita.

El Diablo Cojuelo solo contaba con cuatro páginas e incluía notas satíricas sobre la prensa y los acontecimientos de la época.

En otra parte de sus reflexiones, Martí advertía, cito: “…esta dichosa libertad de prensa, que por lo esperada y negada y ahora concedida, llueve sobre mojado, permite que hable usted por los codos de cuanto se le antoje, menos de lo que pica; pero también permite que vaya usted al Juzgado o a la Fiscalía, y de la Fiscalía o el Juzgado lo zambullan a usted en el Morro, por lo que dijo o quiso decir”. Fin de la cita.

Se ha dicho de ese único ejemplar de El Diablo Cojuelo que son marcas martianas de sus «primeras manifestaciones en prosa contra el régimen colonial y a favor de la independencia de Cuba».

De este honrado “Diablo martiano”, todavía hoy, 153 años después de su publicación, de su qué y de su cómo, podemos y debemos seguir aprendiendo quienes de esto nos ocupamos.

(*) El Diablo Cojuelo: Su título fue tomado de la novela homónima de Luis Vélez de Guevara, escritor español del siglo XVI, posiblemente por ser esta obra, según se dice en el prefacio de la edición publicada en la Colección Universal, en 1919, «una visión rápida de la vida y sociedad de aquel tiempo, chispeante de ingenio…». (EcuRed)

El Diablo Cojuelo, según Wikipedia, es un personaje legendario de algunos lugares de España. Es un diablo al que, lejos de ser una forma maligna, se le representa como el espíritu más travieso del infierno, trayendo de cabeza a sus propios congéneres demoníacos, los cuales, para deshacerse de él, lo entregaron en trato a un astrólogo, teniéndolo encerrado en una vasija de cristal. Se dice también que es inventor de danzas, música y literatura de carácter picaresco y satírico. Siendo uno de los primeros ángeles en levantarse en celestial rebelión, fue el primero en caer a los infiernos, aterrizando el resto de sus hermanos sobre él, dejándole estropeado y más que todos señalado de la mano de Dios. De ahí viene su sobrenombre de Cojuelo. Pero no por cojo es menos veloz y ágil. (ALH)