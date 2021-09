Comercialización agropecuaria: realidades y expectativas

Roberto Pérez Betancourt

El guagüí a 40 pesos la libra, tres plátanos verdes medianos por 20 pesos, el aguacate a 25 pesos la unidad, el boniato a 15 pesos, una mano de plátano burro por 30 pesos, igual la de plátano fruta pequeño… Son los precios que cobra el carretillero que cada día se planta en la calle Pilar, de la barriada de La Playa, superiores a los que suele anunciar en un cartel de “precios oficiales”. Casi siempre dispone de abastecimiento con varios productos que dice adquirir “de los mayoristas…”

Situación semejante se aprecia en otros puntos de venta particulares de ese entorno de la ciudad de Matanzas, donde no colocan el listado de precios a la vista. Hay que preguntar, asombrarse, comprar si alcanza el dinero o marcharse con la jaba vacía.

Las habituales placitas estatales del barrio generalmente disponen de poca o ninguna mercancía, y cuando le llega un camión con productos corre la voz y se arma la larga fila de potenciales compradores. Aunque aquí los precios todavía se consideran altos por los clientes (los que fueron antes avisados arman la cola desde la madrugada), estos reconocen que son inferiores a los de los carretilleros.

En el portal de varias casas exhiben aguacates y naranjas agrias. También plátanos. Estos vendedores ocasionales informan que “son productos del patio que podemos vender libremente”. Sus precios compiten con los de las carretillas.

Expectativas

Recientemente reabrió, reanimado y bien abastecido, el mercado La Sonriente, de Ciudamar, bautizado como “de nuevo tipo”. A decir de la jefa de comercialización de la Delegación provincial de Agricultura, Llilddrey Torres Hernández, se trata de un “Mercado de nuevo tipo… superioridad en la atención y en los productos. El valor de los suministros se establece por oferta y demanda, algo que es fundamental para hacer sostenible el comercio. Como elemento novedoso se introduce la autonomía de gestión por parte del administrador, quien puede contratar a más de un proveedor para garantizar la estabilidad de la oferta».

El administrador de Ciudamar, Rubén Sánchez Gil, aseguró que esta reorganización permitió mejorar las condiciones del local. Las entregas a domicilio, al igual que la disponibilidad de alimentos beneficiados y elaborados como jugos y encurtidos, distinguen igualmente a esta unidad comercial.

«A Ciudamar lo abastece la Empresa Agroindustrial Victoria de Girón, reconocida por el volumen y excelencia de sus producciones; no obstante, podemos también comprar a cooperativas y productores. Tenemos ofertas variadas y los recursos para conservarlas por más tiempo, algo que propicia cierta estabilidad», explicó el funcionario a la colega Sheila Ibáñez Yañes, de TV Yumurí.

Política novedosa que libera la comercialización

La expectativa se fija ahora en comprobar que se mantenga la oferta, el buen servicio y que se abran otros comercios semejantes en la provincia.

En reciente comparecencia televisiva en el programa Mesa Redonda, el Ministro de la Agricultura, Ydael Pérez Brito, actualizó la información sobre los precios de los productos agropecuarios y la implementación de las medidas aprobadas para el sector “como parte de una política totalmente novedosa e innovadora sustentada por 51 principios, de los cuales 31 son nuevos, y sus principales objetivos son organizar la comercialización y reconocer a todos los participantes del proceso”.

La implementación de la referida política descansa en un Comité de contratación y precios, presidido por los gobiernos municipales y provinciales, con la participación de las delegaciones de la Agricultura. Las formas de comercialización, las estructuras productivas y los destinos a contratar son quienes definen los precios de cada territorio.

Lo anterior quiere decir que los precios actuales no son centralizados, sino concertados, y se basan en la autonomía de gestión, el arrendamiento de recursos y las condiciones de los mercados de nuevo tipo.

La política y su marco legal se encuentran publicados en la Gaceta Oficial No. 49 del 4 de mayo del 2021, un paquete normativo que cuenta con los siguientes principios fundamentales:

La contratación de la producción agropecuaria y forestal tendrá como destino todas las formas de comercialización existente y se corresponderá con los intereses del Estado. Los comités de contratación, presididos por los gobiernos municipales y provinciales, definen con la presencia de las delegaciones o direcciones de la agricultura las formas de comercialización, las estructuras productivas y los destinos a contratar. Se definen los comercializadores mayoristas, minoristas o ambos, que pertenecen a empresas estatales, cooperativas, productores y TCP. El acopio de mercancía lo pueden hacer todas las figuras reconocidas. Las entidades acopiadoras y comercializadoras solo podrán realizar compras en función de sus capacidades logísticas y financieras. Los productos que por problemas logísticos y/o financieros de las entidades acopiadoras y comercializadoras no puedan ser comprados en correspondencia con lo establecido en los contratos, los productores podrán comercializarlos. Implementar la modalidad de arrendamiento de recursos en todas sus variantes. Introducir ofertas de productos agropecuarios y servicios con mayor valor agregado. Ejecutar un programa de reanimación y modificación infraestructural y tecnológica de los mercados mayoristas y minoristas que permita la transformación gradual a mercados de nuevo tipo (17 principios). Establecer como fuente de abastecimiento para los comercializadores minoristas de productos agropecuarios y para los trabajadores por cuenta propia en actividades no vinculadas al sector agropecuario los comercializadores mayoristas. La agricultura urbana y familiar puede comercializar sus producciones. Se estimulan la exportación, las ventas en fronteras que incluyen el turismo, las ventas online, las cadenas de tiendas, las ZEDM, la industria y los encadenamientos directamente por los productores. (Tabaco, miel, café, cacao).

Trascendió que están en proceso de actualización las normas de calidad de los productos agropecuarios; se implementa el beneficio la selección y el empaque y se establece paulatinamente el comercio electrónico.

Sustentación legal

La nueva política de comercialización agropecuaria dispone de un marco legal : el Decreto 35 de 2021, que es como la sombrilla de estas nuevas normas jurídicas. El reglamento está recogido en la Resolución 137, y se cuenta también con la Resolución 138, destinada a organizar la contratación y comercialización anualmente. Las resoluciones 139 y 140 organizan el procedimiento para el sacrificio, consumo y comercialización de la carne de ganado bovino para los productores agropecuarios y el procedimiento para la comercialización de la leche fresca de vaca, cabra, búfala y sus derivados por calidades, y otras resoluciones del Ministerio de Finanzas y Precios que fortalecen la iniciativa.

La producción y la comercialización agropecuarias no son estáticas

Por supuesto, ni la producción agropecuaria es estable y estática, ni tampoco lo pueden ser los precios. Lo contrario sería ir contra la realidad de un sector productivo dependiente de variables impredecibles a mediano y largo plazos, como son las condiciones climatológicas y los fenómenos medio ambientales (tormentas, ciclones, tornados…), hasta la realidad de un bloqueo económico, comercial y financiero que, como he insistido en comentarios anteriores, no es una metáfora, sino realidad doliente.

De ahí la importancia que los comités de contratación y precios, con sus funciones y responsabilidades, funcionen bien en los territorios, con la participación de productores, vendedores minoristas y mayoristas, de puntos de venta o de mercados y ambulantes, grupos de trabajo con estudiantes y representantes de las universidades, tecnólogos y expertos, entre otros.

“Esos comités tienen facultades para liberar algunos precios de productos. Por ejemplo, en algún lugar hay problemas de sequía o de ausencia de fertilizantes, entonces estimulamos la malanga por encima de otra producción. Porque el productor tiene que buscar economía, pues sembrar más con bajos rendimientos implica más problemas. Si se descapitaliza el productor, no puede sembrar”, ha señalado el ministro Pérez Brito.

Los comités tienen facultades también para topar algunos precios, liberar ciertos segmentos del mercado según oferta y demanda o poner algunas diferencias entre unos y otros.

El ministro aclaró que los comités “no son para estar cambiando constantemente los precios, sino para analizar los temas, llevarlos allí y trabajarlos. La agricultura es cambiante y estos comités están más cerca de donde ocurre el hecho”.

Retorno al guagüí y a la carretilla

Esta nueva política, joven en su implementación, necesita un voto de confianza para que progresivamente se articule, funcione y deje ver resultados.

La expectativa ahora por parte de los consumidores está en que los actores económicos llamados carretilleros – ambulantes o no–, y otros cuentapropistas de ocasión no sigan siendo los habituales y casi únicos abastecedores visibles en los barrios. También que no continúen lucrando abusivamente con las necesidades alimentarias de la población, y adecuen sus precios a lo legislado, para lo cual la regulación en el terreno por parte de inspectores que verdaderamente inspeccionen y no se dejen sobornar, será imprescindible. La política nueva debe ganar en confianza popular y la teoría se debe robustecer a partir de la práctica, que valide lo hecho y alumbre lo que todavía resta por hacer en materia de mercados de nuevo tipo. (TVY)(02/09/21)