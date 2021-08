¿A quiénes afecta la prohibición legal de difundir noticias falsas?

Por Roberto Pérez Betancourt

La falsedad de una noticia es un delito y se puede demostrar mediante pruebas documentales contundentes e irrefutables, que permiten identificar y encausar a los delincuentes, de manera que sus acciones ofensivas no permanezcan impunes.

Las noticias falsas (fake news) inundan las redes sociales con propósitos diversos por parte de sus autores. Van desde simples bromas, hasta la afirmación de hechos inexistentes, cuyas virtuales consecuencias podrían afectar a miles de personas y desatar reacciones masivas de impredecibles resultados.

Por consiguiente, la intención del difusor de noticias falsas activa el disparador de un arma virtual con efectos reales, a veces graves efectos…

En el orden social las noticias falsas pueden contener el poder de desestabilizar el orden político y social de un país (Bolivia de Evo Morales, Brasil de Dilma Rousseff y José Inacio Lula da Silva, armas de destrucción masiva en Iraq, Libia, Siria…).

Se trata, como ilustra la historia reciente y la realidad actual, de un arma recurrentemente utilizada por la oligarquía internacional, los patrocinadores del neoliberalismo galopante y el capitalismo salvaje, interesados en derrocar gobiernos progresistas que afecten sus intereses.

Mediante las noticias falsas se incita a la rebelión de los ciudadanos; se denigra a políticos y dirigentes honestos y de ejemplar trayectoria para impedirles el acceso a cargos de dirección pública; se intenta fomentar levantamientos armados y orquestar falso clima de violaciones de derechos humanos y de represión para pedir la intervención militar de organizaciones regionales con la gastada premisa de “salvaguardar la paz interior y los derechos públicos de los ciudadanos….”

En Cuba, las noticias falsas, propagadas en primer lugar por activistas remunerados con migajas de los millones de dólares que el gobierno estadounidense destina a los propósitos antes explicados (buena parte de ese “cash” se queda en manos de políticos, grandes beneficiarios de la industria de la contrarrevolución, radicados en el sur de la Florida) persiguen lo que no han logrado los enemigos en más de 60 años de Revolución socialista: crear un efecto dominó de protesta en las personas que sufren escaseces derivadas de las consecuencias objetivas de coyunturas económicas adversas al país, en medio de la pandemia que dura más de año y medio, sumadas al recrudecido bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos para derrocar al gobierno de justicia social que desde el primero de enero de 1959 plantó en alto la bandera de la soberanía y expulsó a los explotadores.

Ley 35/21: normativas inéditas que afecta a mentirosos y otros bandidos

La Gaceta Oficial No. 92 Ordinaria de 2021 publica el Decreto-Ley 35/21 de las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el Uso del Espectro Radioeléctrico, que pone en vigor nuevas normativas de las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), el uso del espectro radioeléctrico y los incidentes en el ciberespacio, pone orden y, obviamente, sí afecta a los mentirosos, propagadores de noticias falsas y otros bandidos.

Y esos mentirosos y esos bandidos han desatado una polémica pública aprovechando a la Gran Prensa de los bien pagados, siempre a la caza de cualquier filón sensacionalista, para incitar al rechazo del orden, bajo falsas alegaciones de violación de la Constitución y del soberano derecho de opinar.

«Nuestro Decreto Ley 35 (uno de los aprobados) va contra la desinformación y la cibermentira», escribió en Twitter el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Gaceta Oficial No. 92 Ordinaria de 2021 DESCARGAR GACETA

https://www.gacetaoficial.gob.cu/es/gaceta-oficial-no-92-ordinaria-de-2021Fecha: 17/08/2021 Decreto Ley 35 de 2021 de Consejo de Estado De las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el Uso del Espectro Radioeléctrico.

Decreto 42 de 2021 de Consejo de Ministros Establece el Reglamento General de Telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Decreto 43 de 2021 de Consejo de Ministros Establece el Reglamento Sobre el Uso del Espectro Radioeléctrico.

Resolución 105 de 2021 de Ministerio de Comunicaciones Aprueba el ‘Reglamento sobre el Modelo de Actuación Nacional para la Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad’.

Resolución 107 de 2021 de Ministerio de Comunicaciones Aprueba el Reglamento para el Uso de los Servicios de Radiocomunicaciones por Satélites.

Resolución 108 de 2021 de Ministerio de Comunicaciones Aprueba el ‘Reglamento de Interconexión, Acceso e Instalaciones Esenciales de Redes de Telecomunicaciones.

Polémica e intencionalidades

La realidad es que el Decreto-Ley 35 regula las telecomunicaciones en Cuba, prohíbe la difusión de noticias falsas y la incitación a la violencia, pero no impide la libertad de expresión en Internet ni en cualquier otro soporte informativo.

Sin embargo, medios de difusión internacionales de gran alcance tecnológico y promocional, atendiendo a sus perfiles editoriales neoliberales, desatan una polémica con la intención de orquestar un rechazo a la legislación cubana.

Por ejemplo, BBC mundo, en su sitio web, despliega este titular: “Las nuevas regulaciones en Cuba para condenar a los que hablen mal del gobierno en redes sociales: El gobierno cubano trata otra vez de controlar Internet”, y a seguidas especula sobre supuestas intenciones, en la que se aprecia sin mucho esfuerzo la velada propagación de falsedades.

Al respecto, es de interés reproducir las declaraciones a Prensa Latina expuestas por el profesor de derecho constitucional Yuliesky Amador, quien explicó que el objetivo de la nueva normativa ha sido tergiversado por las mismas personas que usan las redes sociales para las campañas de subversión contra el Gobierno de la Isla.

«Este Decreto-Ley nace a partir del cronograma legislativo previsto para Cuba tras la aprobación de la Constitución de la República en 2019 y no es resultado de la arbitrariedad de personas o ministerios, como tampoco tiene que ver con los recientes disturbios del pasado 11 de julio», enfatizó.

En opinión del experto, el texto publicado en la Gaceta Oficial no prohíbe las publicaciones o interacciones en las redes sociales, sino que «pone límites a los contenidos que por su carácter ofensivo atenten contra el Estado cubano y los ciudadanos.

«Esas cuestiones ya están contenidas a partir del artículo 45 de la Carta Magna, el cual explicita que el ejercicio de las personas solo está limitado por la seguridad colectiva, el derecho de los demás, y por el respeto al orden público y a las leyes’, acotó.

Según Amador, esta legislación no entra en contradicción con el acápite 54 de la Constitución, que aborda la libertad de pensamiento, expresión y conciencia, ni tampoco con el Decreto-Ley 370 sobre la informatización de la sociedad.

«Cada país soberano puede regular estos temas. Francia desde 2018 posee una ley contra la manipulación de la información; Brasil en 2020 aprobó una sobre la libertad, la responsabilidad y la transparencia en internet.

Ademas, Argentina cuenta con el Observatorio de la Información y de la vigilancia simbólica en medios de plataformas digitales, mientras que Estados Unidos desde 2001 mantiene el Centro de Compromiso Global del Departamento de Estado», comentó.

El experto asegura que Cuba tuvo en cuenta las mejores experiencias de cada una de estas normativas, así como los principios del derecho internacional.

«El Decreto-Ley 35 protege los intereses de los ciudadanos, promueve y facilita el uso de las telecomunicaciones para mejorar las condiciones de vida de la población, busca acercar aún más todos estos servicios y elevar la ciberseguridad para que no se atente contra el orden interior», puntualizó.

Para Amador, esta normativa fortalece la soberanía en la utilización del espacio radioelectrónico en el territorio nacional, lo cual aparece recogido también en el artículo 11 de la Constitución.

«Los promotores de campañas subversivas están molestos porque este decreto evita la transmisión de noticias falsas y la incitación a la violencia, prohíbe acciones que atenten contra la moralidad pública, incluso evita el acoso y en sentido general, todo lo que afecte la integridad y el honor de una persona», refirió el miembro de la Sociedad Cubana de Derecho e Informática.



Según especialistas y fuentes oficiales, Cuba promueve cada vez más el acceso a Internet en todo el país, pero rechaza el uso que algunos le dan a este espacio para desinformar, incitar al odio y a la violencia.

En disímiles ocasiones las autoridades del país denunciaron que el Gobierno de Estados Unidos utiliza las plataformas digitales como instrumento para una guerra no convencional contra la nación caribeña.

Recientemente monopolios de información como Facebook, YouTube y Twitter violaron sus propias normas y permitieron en sus plataformas mensajes agresivos y con convocatorias a delinquir.

Por otro lado, varias instituciones gubernamentales recibieron ciberataques, el sitio de la Presidencia entre ellos, y medios de comunicación como Granma y Cubadebate, destaca Prensa Latina.

Volvamos a la pregunta que formula en el título de este artículo: ¿A quiénes afecta la prohibición legal de difundir noticias falsas?

La respuesta la tiene usted, por supuesto.

(TVY)(24/08/21)