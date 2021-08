Venezuela inicia jornada de diálogos con opositores al gobierno en México

La mesa de diálogo entre el gobierno venezolano y miembros de la oposición, inicia este 13 de agosto en México.



«Lo que buscamos es que haya diálogo y acuerdos entre las partes. Son pláticas entre el Gobierno de Venezuela y la oposición. Ojalá se logre un acuerdo», señaló el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Según informa Telesur, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro afirmó que su Gobierno no se someterá a los chantajes ni presiones de Estados Unidos. El mandatario refirió que participará en el encuentro de manera independiente.

La arrogancia de Washington es estructural, no importa quién esté en la Casa Blanca. Los asuntos internos de Venezuela son soberanos. No nos interesan sus opiniones. Las sanciones son sencillamente ilegales y criminales. No aceptamos chantajes de nadie. Mind your own business! https://t.co/JWYpCXoBlz

— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) August 13, 2021