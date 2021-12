Varios tornados en los Estados Unidos dejan más de 70 muertos

Una veintena de tornados provocaron más de 70 muertos en los estados de Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri y Tennessee en Estados Unidos de América este viernes 10 de diciembre.

El fenómeno de mayor consecuencia ocurrió en el suroeste de Kentucky donde los fallecidos pueden superar el centenar aseguró el gobernador, Andy Beshear.

Last night Western Kentucky experienced some of the worst tornado damage we’ve seen, and we are urging everyone to please stay safe as there are still active cells. 1/3 pic.twitter.com/jkv1sqf3za

— Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) December 11, 2021