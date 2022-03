Reportan accidente de avión en China con 132 muertes

Un avión se estrelló en el sur de China y provocó la muerte de al menos 132 personas. La aeronave era un Boeing 737, pertenece a la compañía China Eastern.

El hecho ocurrió cerca de la ciudad de Wuzhou, al sur de China, donde más de 600 rescatistas buscan los cuerpos. La aerolínea cubría el trayecto entre Kunming y Cantón.

El accidente provocó un incendio forestal en una montaña de la región de Guangxi. Unos 450 bomberos de diferentes regiones llegaron al lugar y extinguieron las llamas.

Pictures from the scene of a #Boeing 737 crash in south #China.

