Tormenta tropical Nicholas tocará tierra en los Estados Unidos

La tormenta tropical Nicholas cada vez está más cerca del área de Houston, Texas, y el sureste de la ciudad estadounidense comienza a recibir las primeras lluvias asociadas al sistema, luego que se espera que toque tierra más tarde hoy o esta noche posiblemente con fuerza de huracán.

El sureste de la ciudad estadounidense de Houston, Texas siente los embates de la tormenta tropical Nicholas. En la tarde noche de hoy se espera que el organismo meteorológico toque tierra por esta región de los Estados Unidos de América.

There is a danger of life-threatening storm surge from Tropical Storm #Nicholas along the Texas coast from Port Aransas to Sabine Pass where a Storm Surge Warning is in effect. Latest information is available at https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/iKBxOEKMv0

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 13, 2021