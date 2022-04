Asciende a 138 el número de víctimas por tifón Megi en Filipinas

A 138 ascienden las víctimas por el tifón Megi (tormenta tropical) que afectó el pasado fin de semana a Filipinas.

Las autoridades recuperaron 101 cadáveres en la ciudad de Baybay, una de las más afectadas por los deslizamientos de tierra. Las inundaciones por causa del temporal se extendieron hasta el miércoles en las provincias de Leyte (la más afectada), Capiz, Aklan, Antique e Iloilo, al centro del país.

Kasunod nito ang pagpupulong ng NDRRMC at Regional DRRMC ng Eastern Visayas sa mga lokal ng pamahalaan ng Abuyog at Baybay upang pag-usapan ang nagpapatuloy na response operations gayon din ang kani-kanilang mga post-disaster na aktibidad. pic.twitter.com/FYlP8PdK66

El tifón Megi, bautizada en Filipinas como Agaton, impactó al archipiélago el pasado domingo por la costa este en dirección al noroeste y se convirtió en el primer fenómeno meteorológico en perturbar el territorio en lo transcurrido del 2022, refiere Telesur.

Más de 580 mil personas resultaron afectadas por las inundaciones y los corrimientos de tierra en regiones como Bisayas y Mindadao, al centro sur del territorio nacional. El medio de prensa DW contabilizó 407 inundaciones e interrupciones en el servicio eléctrico de 63 municipios.

Filipinas recibe cada año al menos 20 tormentas. El país se encuentra en el cinturón de tifones del Pacífico. Hace cuatro años el país quedó devastado por un organismo tropical que dejó 400 muertos.

WATCH: Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Western Visayas conducts aerial assessment in typhoon-hit areas in Northern Iloilo and Capiz.#AgatonPH #CivilDefensePH #NDRRMC pic.twitter.com/LDqdqScemE

— Civil Defense PH (@civildefensePH) April 13, 2022