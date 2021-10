Terremoto de 5,9 grados en Pakistán deja al menos 20 muertos y 300 heridos

Al menos 20 personas murieron y más de 300 resultaron heridas a causa de un terremoto de 5,9 grados que sacudió el norte de la provincia de Baluchistán, en Pakistán.

Según señaló el Centro Nacional de Vigilancia Sísmica de Islamabad, el epicentro se localizó cerca del distrito de Harnai y tuvo una profundidad de 15 kilómetros.

Según el subcomisario de Harnai, Anwar Hashim,los tejados y paredes de más de 100 casas se derrumbaron en esa localidad montañosa y también en Shahrag, y varias personas quedaron bajo los escombros. Asimismo, decenas de edificios públicos y privados resultaron dañados en algunas partes de Baluchistán.

El presidente de la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres, Akhtar Nawaz, telefoneó al ministro del Interior de Baluchistán, Ziaullah Langoo, y le aseguró toda la ayuda posible para hacer frente a la calamidad.

El ministro del Interior del país, Mir Ziaullah Langau, dijo que se enviarían equipos médicos, helicópteros, alimentos y medicamentos a los distritos afectados por el terremoto con carácter de urgencia.

Pakistán se encuentra entre las placas tectónicas india y euroasiática, lo cual hace que el país sea susceptible de sufrir sismos.

A powerful 5.7 magnitude earthquake shook parts of southwestern Pakistan early Thursday, killing at least 20 people, a local official said.

