Talibanes dicen que controlan el último bastión de la resistencia

Los talibanes anunciaron el fin de la guerra en Afganistán al controlar el último bastión de la resistencia en el valle del Panjshir, mientras el Frente de Resistencia Nacional dice que es falso el control de la zona.

El portavoz de los talibanes, Zabiullah Mujahid, declaró tener el control de la región.

En tanto, el Frente de Resistencia Nacional desmintió la noticia de los talibanes y argumentaron que “Las fuerzas del frente están presentes en todas las posiciones estratégicas en el valle para continuar combatiendo”.

Más adelante, en un comunicado difundido por medios de prensa internacionales, se precisa que “La lucha contra el [movimiento] talibán y sus socios continuará hasta que la justicia y libertad prevalezcan».

El portavoz del Frente de Resistencia Nacional, Ali Maisam Nazary, escribió en su cuenta en Twitter que está a salvo y pronto dará un mensaje.

My leader and brother @AhmadMassoud01 is safe and will be giving a message to our people very soon!

— Ali Maisam Nazary (@alinazary) September 6, 2021