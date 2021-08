Talibanes declaran amnistía para todos los funcionarios

Los talibanes declararon este martes una amnistía general para todos los funcionarios del anterior Gobierno en Afganistán y les instaron a retornar a sus puestos de trabajo, dos días después de tomar el poder tras llegar a la capital del país.

«Se ha decretado una amnistía general para todos por lo que pueden retomar su vida rutinaria con plena confianza», señaló el grupo en un comunicado citado por varias agencias internacionales.

El anunció de los talibanes intenta convencer a los afganos que apoyaron al presidente Ashraf Ghani de que no iniciarán una persecución y hostigamiento a los funcionarios del anterior Gobierno.

El pasado domingo, los talibanes tomaron el control de la capital Kabul y dieron por finalizada su ofensiva por todo Afganistán.

Tras la llegada de los talibanes a Kabul el presidente Ashraf Ghani renunció a su cargo y abandonó el país.

El lunes, imágenes publicadas en las redes sociales mostraron a cientos de hombres corriendo junto a un avión de la Fuerza Aérea de los EE.UU. en un intento de abandonar el país.

El presidente de EE.UU. Joe Biden defendió el lunes la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán y admitió que el avance de los talibanes se había desarrollado más rápido de lo esperado.

Our current military mission in Afghanistan will be short in time and focused in its objectives: Get our people and our allies to safety as quickly as possible. pic.twitter.com/eSESK5QR09

— President Biden (@POTUS) August 17, 2021