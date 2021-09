Sismo de magnitud 5.8 afectó el sureste de Australia

Un sismo de magnitud 5,8 afectó múltiples edificaciones del sureste de Australia sin víctimas fatales hasta este momento, confirmó la agencia gubernamental Geoscience Australia.

El hecho ocurrió al amanecer de este miércoles 22 de septiembre. Los especialistas situaron el epicentro del sismo a unos 128 kilómetros al este de Melbourne, la capital del estado de Victoria.

Am told this is glenferrie Rd Malvern. #earthquake #melbearthquake #melbourneerhtquake pic.twitter.com/AQVP2B2l7g

