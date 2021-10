Rusia e Irán ofrecen ayuda para solucionar el conflicto afgano

Rusia e Irán tienen interés en promover mayor cooperación internacional para la reconstrucción de Afganistán y ayudar en la solución de sus conflictos.

Los cancilleres de Rusia, Serguéi Lavrov, e Irán, Hosein Amir Abdolahian, distinguieron iniciativas concretas para ayudar al país centroasiático. Lavrov insistió en que la mayor responsabilidad de lo ocurrido en Afganistán recae en los Estados Unidos y sus aliados.

El ministro de Relaciones Exteriores ruso dijo que durante dos décadas sometieron a los afganos a lo que catalogó como “experimentos geopolíticos de Washington”.

Rusia e Irán abogan por la paz en Afganistán, por garantizar el equilibrio étnico, religioso y político y lograr su representación en las estructuras del país. Lavrov considera que la solución a los conflictos locales está en los propios afganos y que el movimiento Talibán debe enfrentar el terrorismo y otros males.

Excellent talks in Moscow with FM Lavrov on wide range of issues of mutual interest, IBNLT Afghanistan, Caucasus, Syria, Yemen and the JCPOA.

Agreed to closely coordinate on regional & global issues, and to further enhance bilateral political, economic and cultural relations. pic.twitter.com/9nwDeN1eHU

— H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) October 7, 2021