Rusia denuncia futura provocación biomilitar de EE.UU. en Ucrania

El jefe de las Tropas de Defensa Radiactiva, Química y Biológicas de las Fuerzas Armadas de Rusia, Ígor Kiríllov, denunció este sábado que Estados Unidos (EE.UU.) prepara una provocación relacionada con el uso de armas biológicas, químicas o nucleares en Ucrania, con el objetivo de culpar a las fuerzas rusas.

“Ahora para culpar a la Federación de Rusia se planea usar tres variantes de escenarios”, indicó Kiríllov.

Según el funcionario, la primera variante más probable de que se ejecute consiste en “un incidente escenificado de falsa bandera”. El militar detalló que se planea usar realmente armas químicas y biológicas que dejarían víctimas entre civiles.

☢️☣️Briefing on a provocation against the Russian Federation prepared by the USA and NATO with the accusation of using nuclear, biological and chemical weapons ➡ https://t.co/Qc1IDdIKe4 pic.twitter.com/fiB2lHE29Q

— Минобороны России (@mod_russia) April 23, 2022