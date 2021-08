Renuncia gobernador de Nueva York tras avalanchas de acusaciones por acoso sexual

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, renunció este martes al cargo luego de las denuncias de acoso sexual a una decena de mujeres estadounidenses. La decisión se hará efectiva en 14 días, cuando la vicegobernadora, Kathy Hochul, lo reemplazará en el puesto que ocupaba desde hace una década.

«La mejor manera en que puedo ayudar ahora es si me hago a un lado y dejo que el gobierno trabaje», expresó Cuomo en una rueda de prensa este martes en la cual negó nuevamente las acusaciones.

Desde la semana pasada, aumentaron las presiones para que el político demócrata de 63 años dimitiera e incluso la Asamblea del estado ya estaba preparada para iniciar un proceso de juicio político con vistas a su destitución.

El propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió su salida del puesto después de que se publicara el informe de la fiscal general estatal, Letitia James, donde afirma que Cuomo acosó sexualmente a empleadas actuales y anteriores al realizar manoseos no deseados y no consensuales.

Igualmente, lo denunciaron por hacer numerosos comentarios ofensivos de naturaleza sexual que crearon un ambiente de trabajo hostil.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, elogió hoy la valentía de quienes se atrevieron a denunciarlo y, aunque la vocera no celebró la renuncia, manifestó el interés de la administración por trabajar con Hochul, primera mujer en liderar el gobierno de Nueva York.

La salida del cargo de Cuomo supone el colofón de la caída en desgracia de uno de los políticos más populares de los últimos años, principalmente en el peor momento de la pandemia, cuando su labor en el enfrentamiento a la enfermedad recibió aplausos de la ciudadanía.

Escándalo en torno a Cuomo

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció el pasado martes los resultados de su investigación sobre las acusaciones contra Cuomo, que concluyó que el gobernador acosó sexualmente a varias empleadas actuales y anteriores del estado.

En particular, el alto funcionario supuestamente realizó «toques no deseados y no consentidos», así como «numerosos comentarios ofensivos de naturaleza sugestiva y sexual» que crearon un ambiente de trabajo «hostil» para las mujeres, explicó la fiscal a los periodistas.

En respuesta, Cuomo, aseguró que «nunca» tocó a nadie «de manera inapropiada» ni realizó aproximaciones sexuales no deseadas. Por su parte, el presidente de EE.UU., Joe Biden, instó al gobernador a dejar su cargo.

(Con información de Prensa Latina y RT)