Récord de casos positivos en Estados Unidos

Estados Unidos registró este 3 de enero más de un millón de nuevos casos positivos a la COVID-19, cifra que marca récord mundial de contagiados en 24 horas.

Los pacientes diagnosticados en el último día doblaron los 580.000 contagios detectados en EE.UU. al cierre del 2021.

