Publica Servicio Secreto de EE.UU. fotos inéditas del ataque terrorista del 11-S

El Servicio Secreto de EE.UU. ha publicado por primera vez imágenes inéditas de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, mientras el país se prepara para conmemorar el aniversario 20 de los ataques.

Entre las imágenes publicadas hasta ahora figuran dos fotografías nunca antes vistas de limusinas blindadas y otros vehículos totalmente destruidos, en un garaje perteneciente a la Oficina de campo del Servicio Secreto en Nueva York.

These never-before-seen photos show some of the armored limousines parked at the former #SecretService New York Field Office that were damaged during the #September11 attack. #NeverForget pic.twitter.com/rqVFmpfjjY — U.S. Secret Service (@SecretService) September 8, 2021

En otra fotografía, donada por un empleado del Servicio Secreto, se observan las Torres Gemelas del World Trade Center cubiertas en humo después de ser impactadas por ambos aviones.

La Zona Cero tras el colapso de las Torres Gemelas.

A never-before-seen photo: Ground Zero on Sept. 11, 2001, after the Towers collapse, taken by a Secret Service employee. (Donated photo) #September11 #NeverForget pic.twitter.com/qO1uCW42li — U.S. Secret Service (@SecretService) September 7, 2021

La imagen refleja cuando el exdirector del Servicio Secreto, Brian Stafford, y miembros de su personal superior, se reúnen en el Centro de Crisis.

Former Secret Service Director Brian Stafford and members of his senior staff convene in the Director’s Crisis Center on Sept. 11, 2001. #September11 #NeverForget pic.twitter.com/alAIxI0gyC — U.S. Secret Service (@SecretService) September 7, 2021

Se espera que se publiquen más imágenes a medida que se acerque el aniversario, ya que el presidente de EE.UU., Joe Biden, anunció una orden ejecutiva para supervisar una «revisión de desclasificación» de los documentos relacionados con las investigaciones del FBI sobre el 11 de septiembre.

La firma del presidente «requiere que el fiscal general haga públicos los documentos desclasificados en los próximos 6 meses», señaló la Casa Blanca en un comunicado.

(Tomado de RT)