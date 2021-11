Peligroso incremento en el consumo diario de sal en América

Cardiogram of heart beat on dark background with stethoscope. Concept of healthy lifestyle and effect of salt on health.

El consumo diario de sal de cada persona en América oscila entre los 8,5 y los 15 gramos, lo cual rebasa la cantidad recomendada por la Organización Mundial de la Salud de menos de cinco gramos al día para evitar la hipertensión. Los estudios médicos revelan que comer menos de 5 g de sal (menos de 2 g de sodio) puede reducir la presión arterial y el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, accidente cerebrovascular y cardiopatía coronaria. Y es que la principal causa de muerte en el continente americano se asocia con una presión arterial alta. Esta condición la padecen entre el 20% y 35% de los adultos en la región, y puede agudizarse con el consumo excesivo de sal. Por este concepto mueren cada año 9,4 millones de personas. La Organización Panamericana de la Salud presentó nuevas metas regionales para la reducción de la sal en la dieta de la población, sobre todo en los alimentos procesados consumidos con bastante frecuencia. Entre el 70% y el 80% del sodio alimentario proviene de panes, cereales, granos, carnes procesadas y productos lácteos. La situación se ha agravado tras el confinamiento por la pandemia, la cual ha traído cambios significativos en los estilos de vida, que incluyen un aumento en el consumo de productos no saludables, entre ellos la sal. La OPS destacó que el consumo de sal cuesta vidas, y a la vez significa una carga e incide en los esfuerzos de desarrollo de los países. Los costos directos e indirectos de la hipertensión representan entre 5% y 15% del Producto Interno Bruto de las economías de renta alta. En el caso de América Latina y el Caribe marcan el 2,5% y 8,0%. Alcanzar la disminución de sal en los alimentos procesados requiere de acciones cooperadas de todos los sectores de la sociedad, en particular aquellas empresas del sector alimentario donde median los intereses económicos. La otra cara de la moneda está relacionada con los consumidores, para quienes se demandan campañas de concientización acompañadas de otras medidas eficaces, como la reducción del contenido de sodio de los productos procesados y ultraprocesados, las restricciones de la comercialización, el etiquetado frontal y la promoción de entornos más saludables.

