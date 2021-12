Ómicron supera a Delta: expertos sostienen reducción en eficacia de la vacunas

La nueva variante de la covid-19, Ómicron genera en la comunidad científica revuelo. Expertos sostienen que la eficacia de las vacunas podría reducirse considerablemente con respecto a Delta.

Específicamente en los lugares con transmisión comunitaria, la Organización Mundial de la Salud, alertó sobre la superioridad que puede tener esta variante.

Según Telesur a raíz de la propagación en Sudáfrica y Reino Unido, el crecimiento ha sido elevado. Lo cual manifiesta que los niveles de inmunidad de la población se relaciona con la evasión inmunológica, la transmisibilidad intrínseca o ambas a la vez.

With an investment of USD23.4 billion, the @ACTAccelerator can support countries to

✅ achieve 70% 💉 coverage

✅ ensure access to treatments for 120M #COVID19 patients

✅ perform 1 test/1000 people daily

✅ keep 2.7M #HealthWorkers safe.

It's possible if we #ACTogether! pic.twitter.com/7iOfrg01CR

— World Health Organization (WHO) (@WHO) December 9, 2021