Mueren ocho personas en los Estados Unidos durante festival de música

Ocho personas perdieron la vida y varias resultaron heridas como consecuencia de los empujones sucedidos durante una presentación del rapero Travis Scott en el Festival Astroworld en Houston, al sur de los Estados Unidos de América.

El suceso ocurrió el viernes en la noche. Sam Peña, jefe de bomberos de Houston, explicó que más de 300 personas se atendieron en un hospital de campaña, montado cerca del lugar de los hechos. Once pacientes permanecían en estado crítico, entre ellos un niño de 10 años, reporta CNN en español.

El rapero Travis Scott detuvo su presentación y pidió al equipo de seguridad del festival que ayude a la gente afectada salir de la aglomeración que se formó.

Please stop saying Travis never stopped the show to point out the people that were passing out he does this all the time if he sees it pic.twitter.com/4MlyLo4sqk

— Ⓜ️ (@WashedMel) November 6, 2021