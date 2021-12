Mueren cuatro personas durante un tiroteo en Estados Unidos

Cuatro personas fueron asesinadas y tres quedaron heridas, tras una ola de tiroteos en el área de Denver, Colorado, Estados Unidos, que terminó con la muerte del sospechoso no identificado aún públicamente.

Según reportes de la policía, el responsable disparó al menos en siete lugares con un arma de fuego. Relata Telesur que las autoridades investigan el área cerca de Target, en Belmar, en busca de posibles sospechosos adicionales.

⚠️🇺🇸#URGENT: Several shot dead following shooting spree across Denver Metro Area#Denver l #CO

Police are responding to several scenes including Hyatt Hotel, Whole Foods, and a Thai restaurant. At least five are dead, and several more wounded.

More information to follow! pic.twitter.com/zx911WyxFV

