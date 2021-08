Medidas restrictivas y sanciones de EE.UU. contra Cuba vulneran el desarrollo según expertos de la Organización de Naciones Unidas

Las medidas restrictivas unilaterales de Estados Unidos y otros países contra naciones como Cuba, Venezuela, Siria e Irán, vulneran el derecho al desarrollo según denuncian relatores y expertos de la Organización de las Naciones Unidas, en una declaración publicada en el sitio web de la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos (DD.HH.).

Estas naciones, según la declaración, no pueden acceder a servicios esenciales y productos como medicamentos, alimentos, electricidad, agua y combustibles. Los expertos opinan que el propósito de la política norteamericana resulta el de sumir en la pobreza a estos países.

Los gobiernos que imponen medidas restrictivas unilaterales deben retirarlas o reducirlas para no vulnerar el Estado de Derecho y los derechos humanos, según el pedido de los funcionarios de las Naciones Unidas.

Con la aplicación extraterritorial de sanciones y otras medidas de presión afectan a los individuos, naciones, empresas de terceros países, organizaciones humanitarias y otros, refiere la declaración.

