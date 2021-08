Los Talibanes controlan Afganistán y miles de personas tratan de huir

Afganistán se sume en una crisis civil, tras la declaración de Los Talibanes de la victoria, el fin de la guerra y la toma de Kabul.

Los insurgentes entraron en la capital, Kabul, sin obtener resistencia y de esta forma controlan el país. La seguridad de las calles y el movimiento de las personas es controlada por fuerzas de Los Talibanes, durante su primer día al frente del país.

Total chaos at Kabul airport, contractors working for the US, UK, and other western nations, their families, and people who feel the urge to leave fearing for their lives, wanted to be the last passenger on this plane. pic.twitter.com/XI6oGCsR49

— Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) August 16, 2021