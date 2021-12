Llama la ONU a prepararse ante próximas pandemias

La Covid-19 no será la última pandemia a la que deba enfrentarse la humanidad: las enfermedades infecciosas siguen siendo un peligro que acecha a todos los países. Así lo aseguró António Guterres, Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en un mensaje por el Día Internacional de la Preparación ante las Epidemias.

El líder mundial comentó que todo brote, dondequiera que surja, puede convertirse en una pandemia. De ahí que pidió incrementar las inversiones para perfeccionar los mecanismos de vigilancia, la detección temprana y los planes de respuesta rápida de todos los países, sobre todo los más vulnerables, apunta el portal web de Noticias ONU.

#COVID19 will not be the last pandemic humanity will face.

As we respond to this health crisis, we need to prepare for the next one.

On this International Day of Epidemic Preparedness, let’s give this issue the focus, attention and investment it deserves.

— António Guterres (@antonioguterres) December 27, 2021

“Sobre todo, debemos fomentar la solidaridad mundial para que todos los países estén en condiciones de frenar la propagación de las enfermedades infecciosas apenas detecten un brote.”

Guterres llamó a fortalecer los sistemas locales de atención primaria de salud, asegurar el acceso equitativo de todas las personas a las vacunas y lograr la cobertura sanitaria universal.

El contagio por la COVID-19 ocasiona alrededor de 50.000 muertes semanales, pasados dos años del inicio de la pandemia. Hasta finales de diciembre ha provocado más de 276 millones de pacientes positivos y 5,3 millones de fallecimientos.

Ante este panorama, la Asamblea Mundial de la Salud decidió redactar y negociar una convención, acuerdo u otro instrumento que permita reforzar la prevención, preparación y respuesta ante las pandemias. Su aprobación se espera para 2024. Según indicó el doctor Tedros Adhanom Gebreysus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el proceso puede parecer largo, y lo es, pero no debemos ser ingenuos pensando que llegar a un acuerdo mundial sobre pandemias será fácil. (ALH)

