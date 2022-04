Juez ordena la extradición de Julian Assange a EE.UU

La extradición del fundador de la plataforma digital WikiLeaks, Julian Assange, a los Estados Unidos de América (EE.UU.) fue ordenada por un juez de Reino Unido.

Con esta decisión al periodista de 50 años de edad solo le queda como recurso la decisión sobre su caso de la ministra del Interior, Priti Patel. Assange, de ser extraditado, será juzgado por espionaje y filtración de documentos secretos de los Estados Unidos, y la pena puede ascender a 175 años de prisión.

Los abogados del periodista australiano tienen de plazo hasta el 18 de mayo para presentar la solicitud de no extradición ante Patel. Telesur indica que con la decisión del juez británico “las posibilidades se reducen cada día más”.

A UK Court has formally issued an order to extradite @WikiLeaks founder Julian Assange to the Untied States, the decision will now move to UK Home Secretary Priti Patel and the defense have until May 18 to make submissions https://t.co/m1bX8STSr8 https://t.co/SjXmtDEl1X

— WikiLeaks (@wikileaks) April 20, 2022