Israel agrede a palestinos en mezquita Al-Aqsa

Al menos 31 heridos palestinos se reportan por la acción de las fuerzas de seguridad israelíes en la Jerusalén ocupada.

La Media Luna Roja precisó sobre el traslado de 14 ciudadanos al hospital tras la represión israelí.

Por su parte, el líder del movimiento de resistencia palestina Hamás, Ismael Haniye, amenazó con más acciones de continuar el accionar de las fuerzas de seguridad israelitas en la Mezquita de Al Aqsa.

Un informe de Telesur indica que el lanzamiento de cohetes desde la franja palestina es “solo el inicio de la batalla con Israel”, según Haniye.

Al-Quds Shareef: Clashes continues after the occupation forces stormed the courtyards of AlAqsaMosque on the third Friday of Ramadan

