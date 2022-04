Inundaciones en Sudáfrica dejan casi 400 fallecidos

Las inundaciones en Sudáfrica provocaron hasta el momento cerca de 400 fallecidos y 41 000 afectados según reportes de las autoridades locales.

Un despacho de Telesur indica que la ciudad portuaria del KwaZulu-Natal (KZN), en la región de Durban, es la más afectada por el temporal. Existen calles, puentes, casas y servicios básicos devastados.

National Government is working with local authorities in assessing the damage.

Plans are in place already to coordinate our effects to ensure that all these infrastructure damages that occurred are addressed #LiveBeyondEaster #ArriveAlive @MbalulaFikile @GovernmentZA pic.twitter.com/NYQ6DAvsdd

— Department of Transport (@Dotransport) April 15, 2022